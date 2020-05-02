إعلامية كويتية: الجيش المصري خط الدفاع الأول.. ومصر مقبرة الأعداء

نعت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد شهداء الجيش المصري جرّاء الهجوم الإرهابي الذي وقع الخميس في جنوب مدينة بئر العبد، الذين ارتقوا خلال قيامهم بواجبهم الوطني لحماية الوطن ، داعية الله بالشفاء العاجل لكافة المصابين الأبطال ، وأن يلهم عوائل الشهداء الصبر والسلوان.





وأوضحت "الرشيد"، فى تصريحات لـ صدى البلد، أن القوات المسلحة المصرية ثأرت لأبنائها الشهداء بتنفيذ عملية نوعية استهدفت بؤرة إرهابية في إحدى المزارع بشمال سيناء. وأن العملية أودت بإرهابيين اثنين شديدي الخطورة، إثر تبادل إطلاق النار حسب بيان للقوات المسلحة المصرية.

وأضافت الرشيد، الجيش المصري هو خط الدفاع الأول وستظل مصر صامدة شامخة بابنائها الأوفياء المخلصين، مؤكدة أن الارهاب لن ينال من مصر الكنانة وأن جيشها العظيم سيقضي على الإرهاب ليحافظ على أمن الوطن واستقراره .

ولفتت إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب المصري وتقديمه واجب العزاء كانت البلسم الشافى لكل أسرة وأم انفطر قلبها. على فراق ابنها.