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"التكية" أول مطعم خيري بديل لموائد الرحمن بالشرقية..فيديو

السبت 02/مايو/2020 - 04:39 ص
كريم فودة، مؤسس مطبخ
كريم فودة، مؤسس مطبخ التكية
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اسراء صبري
قال كريم فودة، مؤسس مطبخ التكية، والذي يعد أول مطعم خيري بالشرقية، إن فكرة المطعم تقوم علي جملة "احسان قبل اطعام"، معقبا: المطعم بيقم بأعداد الوجبات وايصالها إلي المنازل بدون أي مبلغ،  وذلك لتقديم الدعم للأفراد خلال الفترة الحالية وتزامنا مع منع موائد الرحمن.

وتابع كريم فودة، خلال حوارة ببرنامج"مساءdmc"، أن المطعم يتواجد به طبيب متطوع علي مدار اليوم، وذلك للحفاظ علي سلامه المتطوعين والطعام، بالإضافة إلي نظافة المكان.

وأضاف أن المطعم يبدا عملة فى تمام الساعة ال9 صباحا، لافتا إلي أن المطعم بيقدم 600 وجبة يوميا إلي المحتاجين والفقراء.

كما أن المطعم يقدم الطعام بتطوع ذاتي من قبل المتطوعين المشاركين في الطبخ، أو من خلال جهات متطوعة.

وأكد مؤسس مطبخ التكية، علي أن المطبخ يستهدف محافظة الشرقية كاملة، متابعا مع الوقت هنكون فى كل محافظة.

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