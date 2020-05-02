آبل وجوجل يطلقان نسخة تجريبية لتطبيق Covid-19 وسط مخاوف لاختراق الخصوصية

قامت شركتا آبل وجوجل بإصدار نسخة تجريبية من تطبيق Covid-19 الذى سيصدر لمستخدمى أجهزة iOS و أندرويد ، والذى سيصدر بشكل رسمى في منتصف شهر مايو الجارى.





ووفقا لتقرير من Tech Crunch ، فإن آبل وجوجل أصدرتا النسخة التجريبية لبعض المطورين فقط كما أن الشركتين ستقومان بتزويد المطورين أيضًا بمعلومات إضافية تتضمن نموذجًا للتعليمات البرمجية يبين كيف قد يعمل نظام تتبع الاتصال في الشركات.









وسيعتمد النظام الجديد على تقنية Bluetooth، حيث سيقوم التطبيق بتعقب مواقع المستخدمين وقربهم من الآخرين، بحيث يتم كشف الأشخاص المصابين بفيروس كورونا الذين تم الاختلاط معهم و بالتالى تحديد أماكنهم.





وإذا قام أحد المستخدمين بالإبلاغ عن أنه قد تم تشخيصه بفيروس كورونا، فسيقوم النظام بتنبيه الأشخاص الذين كانوا على اتصال وثيق بالشخص المصاب خلال فترة زمنية معينة، وسيتم إتاحة هذه البيانات لهيئات الصحة الرسمية.





وكانت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية NHS رفضت استخدام تطبيق COVID-19 المملوك لشركتى آبل و جوجل، حيث قالت الهيئة إنها ستستخدم تطبيقها NHS بدلا من تطبيق آبل وجوجل، ولذلك لأن تطبيق COVID-19 سيعتمد على تتبع المستخدمين وبياناتهم وسيقوم بالدخول إلى قاعدة بيانات البريطانيين الصحية.





ومؤخرا طالبت مجموعة أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي شركتي جوجل وآبل بتقديم مزيد من الضمانات للمستخدمين بعدم تعقبهم، وانتهاك خصوصيتهم، بتقديم ضمانات على وجه السرعة لتحقيق التوازن بين مصالح المستهلكين في الخصوصية والاحتياجات المشروعة لمسؤولي الصحة العامة أثناء وباء فيروس كورونا.







