الكلية الملكية ببريطانيا: ارتفاع عدد اختبارات كورونا من 20 ألفا إلي 126ألف يوميا.. فيديو

قال شريف حلمي، استشاري وزميل الكلية الملكية للأطباء ببريطانيا، إن رئيس وزرا ء بريطانيا قد تسرع في التصريح بأن بريطانيا تتعافي وعدد الاصابات ينكسر، لافتا إلي أن اليوم شهدت بريطانيا ارتفاع في عدد حالات الوفاة، بالإضافة إلي عدد الحالات.
وأضاف شريف حلمي، خلال مداخلتة ببرنامج"مساء dmc"، أن ارتفاع الحالات جاء بسبب قيام بريطانيا بإجراء التحاليل الطبية بكثرة، حيث وصل عدد الاختبارات التى تجري يوميا إلي 126 اختبار يومى بدلا من 20ألف اختبار، لافتا إلي أن بريطانيا بدأت في احتساب المتوفين بسبب فيروس في المنازل أو خارج المستشفيات، ولهذا ارتفعت نسبة الوفيات.
وأشار استشاري وزميل الكلية الملكية للأطباء ببريطانيا، إلي أن الوضع الحالي في بريطانيا ثابت، وذلك من خلال ثبات عدد المصابين المتواجدين فى غرف العناية المركزة، متابعا: بالامس كنا1560 واليوم مازلنا 1560 حاله ايضا.
وأكد علي أن التباعد الاجتماعي يطبق بقوة من خلال الدوله والمواطنين، معقبا: الناس لديها خوف وتوجس من فيروس كورونا، لذلك يتبعون الإجراءات الاحترازية كاملة.
وأوضح أن مشكلة فيروس كورونا لا تتمحور حول كونها مشكلة صحة فقط، بل هي مشكلة أقتصادية وأجتماعية وسياسية.
وأضاف شريف حلمي، خلال مداخلتة ببرنامج"مساء dmc"، أن ارتفاع الحالات جاء بسبب قيام بريطانيا بإجراء التحاليل الطبية بكثرة، حيث وصل عدد الاختبارات التى تجري يوميا إلي 126 اختبار يومى بدلا من 20ألف اختبار، لافتا إلي أن بريطانيا بدأت في احتساب المتوفين بسبب فيروس في المنازل أو خارج المستشفيات، ولهذا ارتفعت نسبة الوفيات.
وأشار استشاري وزميل الكلية الملكية للأطباء ببريطانيا، إلي أن الوضع الحالي في بريطانيا ثابت، وذلك من خلال ثبات عدد المصابين المتواجدين فى غرف العناية المركزة، متابعا: بالامس كنا1560 واليوم مازلنا 1560 حاله ايضا.
وأكد علي أن التباعد الاجتماعي يطبق بقوة من خلال الدوله والمواطنين، معقبا: الناس لديها خوف وتوجس من فيروس كورونا، لذلك يتبعون الإجراءات الاحترازية كاملة.
وأوضح أن مشكلة فيروس كورونا لا تتمحور حول كونها مشكلة صحة فقط، بل هي مشكلة أقتصادية وأجتماعية وسياسية.