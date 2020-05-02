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أخبار البلد

قصة مينا نبيل ... طبيب يخفف عن مرضى كورونا بالترانيم والتواشيح

السبت 02/مايو/2020 - 03:55 ص
صدى البلد
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محمد هاني
نشر الدكتور مينا نبيل ( أحد رواد السوشيال ميديا ومن الأطباء المختصين بعلاج مرضى كورونا ) فيديو على صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " أثناء إجراء حوار له مع القناة الثانية.

وقال مينا خلال اللقاء انه كان يغني بعض الترانيم والتواشيح للمرضى للتخفيف عنهم نفسيًا ومن ضمن تلك الترانيم " لك القوة والمجد " 

وانتشر الفيديو علي الفيسبوك بشكل كبير جدًا و نال على اعجاب الجميع في وقت قياسي من نشرة و جاءت بعض التعليقات كالاتي  :

ربنا يبارك حياتك حاجه جميله وصوت رائع

حبيبي انا فخور انك ابني

جميل جدا جداصوتك 👏👏👏
والاجمل انك بتستخدم موهبتك لذكر اسم يسوع على كل وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي الله يسندك ويحافظ عليك



 
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