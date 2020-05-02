قصة مينا نبيل ... طبيب يخفف عن مرضى كورونا بالترانيم والتواشيح





وقال مينا خلال اللقاء انه كان يغني بعض الترانيم والتواشيح للمرضى للتخفيف عنهم نفسيًا ومن ضمن تلك الترانيم " لك القوة والمجد "





وانتشر الفيديو علي الفيسبوك بشكل كبير جدًا و نال على اعجاب الجميع في وقت قياسي من نشرة و جاءت بعض التعليقات كالاتي :





ربنا يبارك حياتك حاجه جميله وصوت رائع





حبيبي انا فخور انك ابني





جميل جدا جداصوتك 👏👏👏 والاجمل انك بتستخدم موهبتك لذكر اسم يسوع على كل وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي الله يسندك ويحافظ عليك













نشر الدكتور مينا نبيل ( أحد رواد السوشيال ميديا ومن الأطباء المختصين بعلاج مرضى كورونا ) فيديو على صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " أثناء إجراء حوار له مع القناة الثانية.