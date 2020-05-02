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سيارات

ولاية جورجينا الأمريكية تعلق اختبارات رخص القيادة بسبب كورونا

السبت 02/مايو/2020 - 05:03 ص
صدى البلد
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أماني نوار

أعلنت ولاية جورجيا في الولايات الأمريكية عن قرار غير مسبوق بتعليق اختبارات رخص القيادة لحين الانتهاء من أزمة وباء الكورونا والسماح بإعطاء الرخص بدون اختبارات عملية.

ولا يزال الراغبين في استخراج رخص القيادة يخوضون اختبارات المعرفة النظرية  واستثناء رخص الدراجات النارية من قرار الإلغاء، ما يعني تأجيل رخص الدراجات حتى التمكن من إجراء اختبارات عملية.

  

واعترض الكثير على هذا القرار لدواعي السلامة مع  وجود انتقادات لمخاطر إعطاء الرخصة خاصة لشباب غير مدرب ولا مجهز للقيادة وفقا لما جاء في موقع موتور 1.

 

 يذكر أن سجلت الولايات المتحدة أكثر من 1800 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز

 

واقترب إجمالي وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة من  65 ألف حالة، بعد تسجيل ما يزيد عن 1880 حالة وفاة جديدة.

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من جانبه أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن إدارته تدرس إجراءات كثيرة بحق الصين في ظل جائحة فيروس كورونا التي بدأ انتشارها من مدينة ووهان الصينية.

 

وسبق أن أكد الرئيس الأمريكي أن بإمكانه فرض رسوم تجارية جديدة على السلع من الصين من أجل "معاقبتها" على انتشار فيروس كورونا.

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