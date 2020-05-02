قومى المرأة ناعيا هشام الساكت: فقدنا شخصية عظيمة من أكبر الأطباء فى جراحة الأطفال

نعى المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي بخالص الحزن الدكتور هشام الساكت استاذ جراحة الاطفال جامعة القاهرة ووكيل كلية طب قصر العينى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والذى وافته المنية اليوم إثر إصابته بفيروس كورونا .





وأعربت مرسي عن عميق حزنها لوفاة الدكتور هشام الساكت مؤكدة أننا فقدنا شخصية عظيمة من اكبر الأطباء فى جراحة الأطفال ، يشهد له جميع من تعامل معه برقيه وانسانيته ، وكان له اسهامات بارزة فى القوافل الطبية التى كان ينفذها المجلس .





ويعرب المجلس القومي للمرأة عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد وأسرة جامعة القاهرة سائلين الله عز وجل أن يلهم أهله وأصدقائه الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون