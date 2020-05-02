AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

مساعدات عينية ومادية لمصابي "كورونا" في الوادي الجديد

السبت 02/مايو/2020 - 07:28 ص
صدى البلد
Advertisements
منصور ابوالعلمين

وزع حزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام للحزب، كميات كبيرة من المواد التموينية والمساعدات العينية والمادية لأسر مصابي فيروس " كورونا" في مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد.


أكد النائب تامر عبد القادر، أمين مساعد حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، في بيان إعلامي، عن توزيع 5 الاف كمامة و5 الاف واقيات يد " جونتي وجلافز"، و5 الاف زجاجة كحول و300 شنطة مواد تموينية و6 الآف حقيبة مواد وقائية بداخلها مستلزمات وقاية ومواد مطهرة ومعقمات ومساعدات مادية متمثلة في مبالغ مالية جرى توزيعها على الأسر المصابة من أبناء مركز الداخلة وقراه، وثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى توزيع نفس الكميات من المساعدات العينية والمادية على جيران الاسر المصابة والمخالطين لهم.

وأضاف تامر، أنه جرى التأكيد خلال عملية التوزيع على أهمية العزل المنزلي، والتأكيد على مساندة هذه الأسر في محنتهم، لحثهم على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، لاجتياز المحنة التي تمر بها البلاد.

ولفت إلى، أن عملية التوزيع تولاها عدد كبير من الشباب المتطوعين بأمانة الحزب، وعلى رأسهم محمد على عبد الغنى أمين حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة.

من ناحية أخرى أكد النائب تامر عبدالقادر، أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية لتحقيق الوقاية اللازمة من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه على تواصل دائم ومستمر مع مديري مستشفيات الحجر الصحي في أسيوط والأقصر والمنيا، للاطمئنان على الحالة الصحية لأبناء الوادي الجديد المصابين بالفيروس.

وأكد عبد القادر، أنه اطمأن على مصابي فيروس كورونا من أبناء الوادي الجديد، وعلى تواصل دائم معهم هاتفيا بصفة يومية، بالإضافة إلى أن تواصله مع ذويهم لم ينقطع، ويتابع من خلال تواجده بالدائرة الالتزام بإجراءات العزل المنزلي للحالات المخالطة للمصابين.

جدير بالذكر أن النائب تامر عبدالقادر، كان قد أشرف على عمليات تطهير وتعقيم القرى والمدن المختلفة بالمحافظة، فضلا عن قيامه بتدبير المستلزمات الوقائية وتقديمها لأبناء الوادي الجديد، مشيرًا إلى أن هذا أقل حق من حقوقهم، وأن ذلك يأتي في إطار مساعدة الدولة في محاصرة فيروس كورونا.

منذ عهد الملك فاروق.. «المسجد الكبير بالخارجة» صرح إسلامي شهير في الوادي الجديد

 

مساعدات عينية ومادية لمصابي "كورونا" في الوادي الجديد
مساعدات عينية ومادية لمصابي "كورونا" في الوادي الجديد
مساعدات عينية ومادية لمصابي "كورونا" في الوادي الجديد
مساعدات عينية ومادية لمصابي "كورونا" في الوادي الجديد
مساعدات عينية ومادية لمصابي "كورونا" في الوادي الجديد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تخصيص7 ملايين جنيه لتوفير الوقود المخصص لتشغيل ماكينات الري في الوادي الجديد

كيف تعاملت الوادي الجديد مع العمالة غير المنتظمة بعد الحظر ؟

حزب مستقبل وطن يواصل جهوده للوقاية من فيروس كورونا بالفيوم

شباب حزب مستقبل وطن ينظم عملية صرف المستحقات للعمالة غير المنتظمة في المحافظات

بتوزيع الكمامات.. شباب مستقبل وطن ينظم عملية صرف منحة العمالة غير المنتظمة في المحافظات

توزيع شنط غذائية على الأسر الأكثر احتياجا في الفيوم.. صور

ترشيحاتنا

بـ جاكيت قصير مكشوف.. مى عمر تثير الجدل بإطلالة جريئة

من إيجابيات كورونا.. انتشاره وقاية للبشر من أمراض أخرى في المستقبل

اليمن.. المجلس الانتقالي يرد على التحالف العربي

قرار جديد من وزيرة الصحة بعد زيادة أعداد مصابي كورونا.. فيديو

مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق: مسلسل الاختيار أحد أسباب هجوم بئر العبد..فيديو

مذيع قناة الزمالك يدخل فى نوبة بكاء على الهواء.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من ياسمين صبري ل أمينة خليل .. أسعار إطلالات المشاهير في أول أسبوع من رمضان

الحقن بـ دماء الإبل والغراء أمل جديد في القضاء على أخطر الفيروسات

كان نازل يخطب واتزف على الجنة.. أسرة أحمد حسنين شهيد موقعة البرث تروى اللحظات الاخيرة فى حياته