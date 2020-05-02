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أخبار العالم

حالتي وفاة و6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

السبت 02/مايو/2020 - 05:03 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

أعلنت سلطات كوريا الجنوبية، اليوم السبت، تسجيل حالتي وفاة و6 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفي وقت سابقن كشف وزير الصحة والرعاية الاجتماعية في كوريا الجنوبية، بارك نونج هو، عن الخطة الناجعة التي اعتمدت عليها البلاد لأجل كبح انتشار الجائحة.

وقال إن تجربة بلاده المريرة مع متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس) جعلته يتعامل بيقظة وجدية في حال تفشي أي فيروس جديد، لاسيما أن كوريا الجنوبية كانت ثاني بلد من حيث عدد الإصابات، حينما انتشر الفيروس سنة 2012 وتعرضت السلطات وقتها لانتقادات كبيرة.

وأوضح أنه ما إن تأكدت الإصابات الأولى، حتى حرصت السلطات على جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات، لأجل التحرك بسرعة في مواجهة الفيروس الذي أصاب أكثر من ثلاثة ملايين شخص حتى الآن في مختلف دول العالم.

وحققت كوريا الجنوبية هذا النجاح، من دون أن تفرض حالة من الإغلاق الشامل في البلاد، واكتفت بفرض إجراءات "التباعد الاجتماعي" مثل منع الاكتظاظ وإلزام المحلات المفتوحة باستقبال نسبة محددة من طاقتها الاستيعابية.




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