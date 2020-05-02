أحمد فلوكس يكشف تفاصيل سرقة ريمون مقار لمسلسله ظل الرئيس

حل الفنان أحمد فلوكس، ضيفًا على برنامج "شيخ الحارة"، والذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، على قناة "القاهرة والناس".





وروي الفنان أحمد فلوكس، تفاصيل سرقة المنتج ريمون مقار لمسلسله الشهير "ظل الرئيس"، الذي قام ببطولته النجم ياسر جلال.





وقال كتبت قصة كان بطلها ضابط في الحرس الجمهوري، وأرسلتها للمنتج ريمون مقار، عبر الأيميل، وكنت في ذلك الوقت أعمل في الإ مارات.





وعن الفيديو الذى كان يهاجم فيه الهارب، معتز مطر ، قال فلوكس، "أنا عمرى ما هدخل حزب .. لكن وقت هجومى على هذا الشخص.. أى بنى أدم طبيعى هيهاجمه.. لأنه بيقول ادعاءات .. وكان من واجبى أقول الكلام ده .. أنا شفت عساكر وظباط وصف كلهم ناس بتسيب بيوتهم وبيروحوا معسكراتهم .. دول بيبنوا.. فى الوقت اللى فى ناس بتهد".





برنامج «شيخ الحارة»، من البرامج الحوارية الساخنة التي تعتمد على التصريحات الساخنة وكشف حقائق لأول مرة.



