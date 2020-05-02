3 خطوات لإبطال إنذار السيارة بدون الريموت



في كثير من الأحيان يضعك إنذار سيارتك في مواقف محرجة خصوصا عند ضياع المفاتيح والريموت الخاص بالسيارة ولا تعلم كيف تقوم حتى لتفادي نفاد ا لبطارية والصوت المزعج، في هذا السياق سنطرح عليك بعض الخطوات التي تمكنك من فضل إنذار السيارة بدون الريموت الخاص بالإنذار .



خطوات إبطال إنذار السيارة بدون ريموت:

1- افتح السيارة بالمفتاح وشغل المحرك وافتح الأبواب وإذا كان الإنذار من النوع المرتبط بالمفتاح سيتوقف.

2- افتح الكبوت وابحث عن سارينة الصوت الخاصة بالإنذار وافصلها.

3- أن فشلت كل الخطوات السابقة انزع كابل البطارية وسيتوقف كل شيء لحين حضور فني.



