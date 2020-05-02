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سيارات

3 خطوات لإبطال إنذار السيارة بدون الريموت

السبت 02/مايو/2020 - 10:01 ص
كيفية ابطال انزار
كيفية ابطال انزار السيارة بدون ريموت
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اشرف عطية
في كثير من الأحيان يضعك إنذار سيارتك في مواقف محرجة خصوصا عند ضياع المفاتيح والريموت الخاص بالسيارة ولا تعلم كيف تقوم حتى لتفادي نفاد البطارية والصوت المزعج، في هذا السياق سنطرح عليك بعض الخطوات التي تمكنك من فضل إنذار السيارة بدون الريموت الخاص بالإنذار . 

خطوات إبطال إنذار السيارة بدون ريموت:
1- افتح  السيارة بالمفتاح وشغل المحرك وافتح الأبواب وإذا كان الإنذار من النوع المرتبط بالمفتاح سيتوقف.
2- افتح الكبوت وابحث عن سارينة الصوت الخاصة بالإنذار وافصلها.
3- أن فشلت كل الخطوات السابقة انزع كابل البطارية وسيتوقف كل شيء لحين حضور فني.

أما إذا كنت ترغب في فصل الإنذار تمامًا؛ لأنه أصبح مصدر إزعاج، ففي تلك الحالة قم بفتح غطاء المحرك الخاص بالسيارة، وبعدها ابحث عن مكبر الصوت "السارينة"، ثم قم بقطع السلك الممتد إليها، وقم بتغطيته بشريط لاصق بعد قصه؛ حتى لا يسبب ماسًا كهربائيًا وعند الحاجة لتشغيلة مرة أخرى قم بتوصيل الأسلاك ثانيتا.
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