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فن

هاشتاج # اسر ياسين يتصدر تويتر و مغردون: مفيش حد اتراكتيف زيه

السبت 02/مايو/2020 - 05:00 ص
صدى البلد
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محمد هاني
تصدر هاشتاج # اسر ياسين موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات و التغريدات " تويتر " بعد الحلقة الثامنة من مسلسل ب 100 وش التي أحدثت ضجة كبيرة 


وجاءت بعض التغريدات كالاتي : 

انا معرفش ذكر مصري واحد فيه شبه آسر ياسين، انتو مستخبيين فين يارجالة مصريين شكلهم طبيعي؟

مظنش فيه حد في الحياة اتراكتيڤ أكتر من آسر ياسين

الناس عجبها آسر ياسين دلوقتي و انا بحبه من ايام فلافل بيبو و بشير


وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.

مسلسل بـ "100 وش" بطولة النجمة نيللى كريم، النجم آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، اسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى. 

 
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