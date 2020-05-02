AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ألمانيا.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 6575 وتراجع طفيف في الإصابات

السبت 02/مايو/2020 - 04:50 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، السبت، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 945 حالة ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 161703، وهو ما يعتبر تراجعًا طفيفًا في معدل الإصابات.

وقال المعهد إن ألمانيا سجلت 89 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ تفشي الفيورس إلى 6575.

وحذرت ألمانيا، الأحد، من الإسراع بإعادة فتح الأماكن السياحية قبل الأوان، مشيرة إلى أن منتجعا أوروبيا تسبب في انتقال عدوى فيروس كورونا إلى كثير من السياح الألمان.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن على أوروبا الاتفاق على مسار مشترك للعودة لحرية السفر والتنقل بعد القيود التي فرضت للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف ماس في تصريحات لصحيفة "بيلد أم زونتاج" أن "السباق الأوروبي على من يسمح بحركة السياحة أولا سيؤدي إلى مخاطر غير مقبولة".

وأشار ماس إلى ارتفاع عدد حالات العدوى في منتجع "إيشغل" النمساوي للتزلج، حيث يُعتقد أن الكثير من السياح الألمان التقطوا العدوى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ألمانيا تتحرك بقوة لمواجهة كورونا.. وارتفاع مذهل في عدد الإصابات

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 900

ألمانيا: تسجيل 3834 حالة إصابة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

ألمانيا تعلن تمديد القيود المفروضة بسبب كورونا لـ 3 مايو

ألمانيا تسجل 299 وفاة و3380 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ألمانيا: انتشار كورونا في البلاد أصبح تحت السيطرة

ترشيحاتنا

أكبر سماعات AirPods.. امرأة تصاب بصدمة بعد شرائها اونلاين

لا كاسا دي بولاق أبوالعلا.. شاهد.. علا رشدى بشعر كيرلى

وكيل «خطة البرلمان» يطالب بوضع الفروع الجديدة لمدارس النيل تحت إشراف صندوق تطوير التعليم

في ذكرى رحيله.. نجم حارب نجاح محمد رشدي

يقتل القتيل ويمشي في جنازته.. أحمد العوضي مطلوب على تويتر بسبب الاختيار

أحمد فلوكس: لن أعمل مع السبكي مرة أخرى.. لهذا السبب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تكشف صلة قرابة بين أصحاب العيون الزرقاء

أكبر سماعات AirPods.. امرأة تصاب بصدمة بعد شرائها اونلاين

بـ بدلة رقص.. شاهد مى سليم تنشر هذه الصورة