ألمانيا.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 6575 وتراجع طفيف في الإصابات

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، السبت، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 945 حالة ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 161703، وهو ما يعتبر تراجعًا طفيفًا في معدل الإصابات.





وقال المعهد إن ألمانيا سجلت 89 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ تفشي الفيورس إلى 6575.





وحذرت ألمانيا، الأحد، من الإسراع بإعادة فتح الأماكن السياحية قبل الأوان، مشيرة إلى أن منتجعا أوروبيا تسبب في انتقال عدوى فيروس كورونا إلى كثير من السياح الألمان.





وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن على أوروبا الاتفاق على مسار مشترك للعودة لحرية السفر والتنقل بعد القيود التي فرضت للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأضاف ماس في تصريحات لصحيفة "بيلد أم زونتاج" أن "السباق الأوروبي على من يسمح بحركة السياحة أولا سيؤدي إلى مخاطر غير مقبولة".





وأشار ماس إلى ارتفاع عدد حالات العدوى في منتجع "إيشغل" النمساوي للتزلج، حيث يُعتقد أن الكثير من السياح الألمان التقطوا العدوى.



