لوكاس فاسكيز محذرًا برشلونة: ريال مدريد سيفوز بالليجا

لا يفقد لاعبو ريال مدريد، الأمل في عودة منافسات الليجا وقدرتهم على التتويج باللقب، حيث يتطلعون إلى خطف الصدارة من برشلونة، المتصدر بفارق نقطتين، وهو ما أكده لوكاس فاسكيز.





وتوقفت المنافسات الرياضية ومن بينها الدوري الإسباني، بسبب تفشي وباء كورونا (كوفيد 19).





وقال لوكاس فاسكيز، لاعب النادي الملكي في تصريحاته لـ "موفي ستار": "جميع لاعبي مدريد محترفون".





وأضاف: "نحن نستغل الحجر الصحي بطريقة جيدة، ونتدرب كثيرًا، وعندما نلعب مرة أخرى، سنفوز بالليجا".





يمتلك برشلونة حاليًا 58 نقطة، وريال مدريد لديه 56 نقطة، لكن اللوس بلانكوس لديه ميزة المواجهة المباشرة بين الفريقين، بعد أن أسفر كلاسيكو هذا الموسم عن التعادل ثم الفوز 2-0.