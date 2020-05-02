المقاصة: لم نطلب إلغاء الدوري.. وملتزمون بأي قرار للدولة .. فيديو

أعلن بكري سليم المدير التنفيذي للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، موقفه من استئناف بطولة الدوري المصري الممتاز بعد تفشي فيروس كورونا.





وكان رئيس الاتحاد السكندري، أكد أمس أن 13 ناديًا من أندية الدوري المصري ترغب في إلغاء الموسم الجاري، بعد توقفه منذ منتصف مارس الماضي، من بينها المقاصة. طالع التفاصيل من هنا





وقال سليم خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة "أون تايم سبورت": "نحن كـ مصر المقاصة نادي مؤسسي وكلنا وراء الدولة في أي قرار ستتخذه".





وأضاف: "لو قيل لنا الدوري سيبدأ غدًا سنفعل ذلك، ولكن لابد من وجود فترة للإعداد، ولابد من خريطة من الوزارة واللجنة الخماسية للأندية تقول لنا ماذا سنفعل".





وأتم: "اللواء محمد عبد السلام رئيس النادي ما زال في منصبه ولا صحة عما تردد عن رحيله، هو الرئيس المنتخب للنادي، واستقال من شركة مصر المقاصة فقط وليس من الشركة الرياضية".





ويتوقف النشاط الرياضي في مصر، خلال الفترة الحالية، بسبب تفشي فيروس كورونا.





يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أرسل خطابًا إلى نظيره المصري، يطالبه بتحديد موقفه من استئانف الدوري قبل يوم 5 مايو المقبل. طالع التفاصيل من هنا