ياسر عبد الرؤوف: الحكم يحتاج فترة أعداد مثل اللاعب.. فيديو

قال ياسر عبد الرؤوف الحكم الدولي السابق، أن الحكام جزء من لعبة كرة القدم وأنه يحتاج فترة إعداد وتأهيل مثله مثل اللاعب إذا ما اتخذت الدولة قرارا باستئناف النشاط الرياضي.





وأضاف عبد الرؤوف في تصريحات تليفزيونية لبرنامج زملكاوي المذاع على فضائية الزمالك الجمعة، أن الفترة التي يحتاجها الحكم تتعلق بالإعداد البدني، لكن فورمة وحساسية المباريات لا يمكن اكتسابها إلا بالمباريات.





وأشار الحكم الدولي السابق أنه مع عودة النشاط يجب أن يكون هنا أعذار لأخطاء الحكام المحتملة.





وطالب عبد الرؤوف أن يكون هناك خطة لمعسكرات الحكام خاصة أن اللاعب والمدرب عملهما الوحيد هو كرة القدم، بينما الحكم يعمل في قطاع عام أو خاص وبالتالي لا يمكنه الخضوع لفترة من الحجر والعزل.





وتسأل الحكم السابق عن الطريقة التي يؤمن بها اتحاد الكرة الحكام خاصة أنهم فاقدي الظهير الجماهيري ويختلفون عن اللاعبين فاللاعب لديه 9 زملاء يغطون أخطائه بينما الحكم يعمل بمفرده.





واعتمدت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم صرف بقية المستحقات المالية للحكام حتى توقف المسابقات، التي تبلغ 7 مليون و 255 ألف جنيه.