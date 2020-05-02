AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أحمد فلوكس: لو كان الأمر بيدى لنصحت هنا شيحة بعدم مشاركة محمد رمضان فيلم الديزل

السبت 02/مايو/2020 - 07:00 ص
أحمد فلوكس - هنا
أحمد فلوكس - هنا شيحة
Advertisements
محمد نبيـل
أكد الفنان أحمد فلوكس خلال لقائه ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي علي شاشة القاهرة والناس أنه أنقذ الفنانة هنا شيحة بعد الطلاق من الحبس بعد وقوعها في أزمة كبيرة.


وأضاف أحمد فلوكس أنها لو كانت محله لفعلت نفس الشئ، مشيرا إلى أنه يكن لها كل تقدير، ولا سيما بعدما وقفت بجانبه فترة مرضه.

وكان أحمد فلوكس قد صرح خلال الحلقة أن هنا شيحة كانت زوجته وظلت تتردد عليه فى المستشفى أثناء تصوير فيلم الديزل مع الفنان مع محمد رمضان، لافتا إلي أنه لم يتدخل في عملها خلال فترة الزواج، ولكنه لم يكن مرحبًا باشتراكها في هذا الفيلم.

وقال أحمد فلوكس خلال الحلقة أن عملها مع محمد رمضان فى "الديزل" مع محمد رمضان لم يكن فرصة كبيرة لها، ولو كان الأمر بيده لنصحها عدم تمثيل الفيلم.

وتعود هنا شيحة لموسم الدراما الرمضانية هذا العام من خلال مسلسل شاهد عيان أمام النجم حسن الرداد، وتقدم فيه دور ندى، زوجة تحمل عبئًا من الماضي، ويتعرض زوجها لمفاجأة عائلية تقلب حياته وتؤدي به إلى دائرة من الشكوك بكل من حوله.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حسن الرداد شاهد عيان في رمضان

تأجيل تسجيل مسلسل طلقني شكرا لـ أحمد فلوكس وهنا شيحة

قبل عرضه على صدى البلد.. هنا شيحة زوجة تواجه الماضي في مسلسل شاهد عيان

هنا شيحة تروج لمسلسل شاهد عيان.. شاهد

مسلسل شاهد عيان الحلقة 3.. الكوابيس تضع بسمة فى مأزق

اشتغلت ببلاش.. تامر هجرس يكشف كواليس خلافه مع محمد رمضان وكريم السبكي ..فيديو

ترشيحاتنا

قرار جديد من وزيرة الصحة بعد زيادة أعداد مصابي كورونا.. فيديو

إعلامية كويتية: الجيش المصري خط الدفاع الأول.. ومصر مقبرة الأعداء

وزيرة الصحة: لدينا أطفال ورضع مصابين بفيروس كورونا بسبب إهمال الأهالي

دعاء ختم القرآن وأوقات لا يجوز فيها التلاوة

ماذا يعني قوله تعالى "الرجال قوامون على النساء" الإمام الشعراوي يشرح

أحمد فلوكس: لن أعمل مع السبكي مرة أخرى.. لهذا السبب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كان نازل يخطب واتزف على الجنة.. أسرة أحمد حسنين شهيد موقعة البرث تروى اللحظات الاخيرة فى حياته

نجم إنستجرام.. بالصور قط يأخذ وضعيات غريبة أمام الكاميرا| شاهد

تناسب ملابسك.. اصنع كمامة أنيقة في 7 خطوات بسيطة