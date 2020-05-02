أكرم حسني لأحد معجبيه: انبسطت جدًا بالرسومات





و علق على الصورة قائلا :

اتبسطت جدًا بالرسومات دي ❤️ شكرًا ليكم على الحب والدعم ويارب أكون دايمًا جدير بيه 🙏🏼



الجدير بالذكر ان رجالة البيت حقق نجاحا كبيرا منذ بداية عرضة





نشر الفنان أكرم حسني صورة جديدة له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي و تبادل الصور و الفيديوهات " انستجرام "https://instagram.fcai15-1.fna.fbcdn.net/v/t51.2885-15/e35/95375365_231913984915946_3200056780073497816_n.jpg?_nc_ht=instagram.fcai15-1.fna.fbcdn.net&_nc_cat=1&_nc_ohc=vs2kUdANaQcAX-5dpNm&oh=ee0c9cd67192afdb0d6762d5ab2a354d&oe=5ED7B3DD&ig_cache_key=MjI5OTc0MTgyNTcxMDA5Mzk4Ng%3D%3D.2&ig_cache_prefix=full_size_&ig_cache_prefix=full_size_||2299741825710093986_469009756