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فن

أكرم حسني لأحد معجبيه: انبسطت جدًا بالرسومات

السبت 02/مايو/2020 - 05:44 ص
صدى البلد
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محمد هاني
نشر الفنان أكرم حسني صورة جديدة له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي و تبادل الصور و الفيديوهات " انستجرام " 

و علق على الصورة قائلا : 
اتبسطت جدًا بالرسومات دي ❤️
شكرًا ليكم على الحب والدعم ويارب أكون دايمًا جدير بيه 🙏🏼


الجدير بالذكر ان رجالة البيت حقق نجاحا كبيرا منذ بداية عرضة 


https://instagram.fcai15-1.fna.fbcdn.net/v/t51.2885-15/e35/95375365_231913984915946_3200056780073497816_n.jpg?_nc_ht=instagram.fcai15-1.fna.fbcdn.net&_nc_cat=1&_nc_ohc=vs2kUdANaQcAX-5dpNm&oh=ee0c9cd67192afdb0d6762d5ab2a354d&oe=5ED7B3DD&ig_cache_key=MjI5OTc0MTgyNTcxMDA5Mzk4Ng%3D%3D.2&ig_cache_prefix=full_size_&ig_cache_prefix=full_size_||2299741825710093986_469009756
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