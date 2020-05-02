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فن

مسلسل شاهد عيان 8 .. طليق بسمة يتمكن من اختطاف ابنائها

السبت 02/مايو/2020 - 06:38 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
عُرضت ثامن حلقات مسلسل "شاهد عيان" بطولة الفنان حسن الرداد الذى يخوض من خلال الماراثون الرمضانى 2020.

وشهدت الحلقة تخطيط عمر"حسن الرداد" بالتعاون مع صديقته داليدا على خطف زوجته ندى "هنا شيحة"  من أيدي رجال وهيب العزازي "محمد لطفى" .

وخطف طليق ليلى "بسمة" أبنائهما للضغط عليها بعد محاولته تخويفها لمنعها من الزواج من راجح "صبرى فواز" بينما يحاول نجل وهيب العزازي "محمد لطفي" الحصول على المخدرات بمفرده.

فيما يتمكن وهيب وإيزاك ومهدي من التوقيع على عقودهم لعملهم الجديد ويخبرهم العزازي بإتمام نقل صفقة الأسلحة كاملة ويتضح أنه يراقب تحركات عمر كاملة.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من الفنان وليد فواز، ومحمد لطفي، وهنا شيحة، وبسمة، وإخراج محمد حماقي، وتدور أحداثه فى إطار بوليسي أكشن رومانسي.







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