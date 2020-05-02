أخبار الرياضة .. مذيع قناة الزمالك يدخل فى نوبة بكاء على الهواء.. شوبير يكشف مصير رمضان صبحي وموقف الدولة من عودة الدوري

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأولى من اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :
دخل الإعلامي طارق يحيي نجم الزمالك السابق، في نوبة بكاء على الهواء خلال برنامجه "زملكاوي" المذاع على قناة الزمالك بشأن أحداث بئر العبد التي استشهد فيها ضابط و8 جنود.
كشف أحمد شوبير الإعلامي الرياضي وحارس الأهلي الأسبق، عن وجهة رمضان صبحي جناح القلعة الحمراء.
تحدث أحمد شوبير عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري السابق عن مشكلة أزمة استئناف الدوري المصري الممتاز وإمكانية عودته من جديد.
كشف هشام حنفي لاعب الأهلي السابق، عن أزمة بين المدرب الأسطوري للأحمر البرتغالي مانويل جوزيه، وعصام الحضري حارس الفريق ومنتخب مصر السابق.
كشفت تقارير مغربية أن نادي الوداد الرياضي المغربي مهدد بفقدان 9 لاعبين من الفريق الأول، بسبب انتهاء عقودهم، وبالتالي تعرض النادي لخسارة مالية ضخمة.