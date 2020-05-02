ميرور الإنجليزية: ليفربول لن ينوي دخول سوق الانتقالات لأسباب مادية

زعمت تقارير صحفية بريطانية، أن الصيف المقبل سيكون هادئًا على ليفربول حيث لن ينوي الأخير دخول سوق الانتقالات لأسباب مادية.





صحيفة "ميرور" البريطانية كشفت، اليوم السبت، أن ليفربول لديه هدفين وهما تيمو فيرنر لاعب ريد بول لايبزيج الألماني، وحسام عوار لاعب وسط أولمبيك ليون الفرنسي.





وكشفت الصحيفة البريطانية، أن على الرغم من يورجن كلوب لديه رغبة في التعاقد مع الثنائي فيرنر وعوار إلا أن الخسائر المادية لدى "الريدز" ستمنعه من أي صفقة في الصيف المقبل.





وأضافت الصحيفة، أن في حال استئناف بريميرليج مجددًا، سيكون ليفربول معرضًا أيضًا بخسائر مادية بسبب إقامة مبارياته بدون جمهور على خلفية فيروس كورونا.





وأشارت الصحيفة إلى أن خزينة ليفربول ليس لديها قدرة على تحمل 90 مليون جنيه إسترليني لإبرام صفقتي فيرنر وعوار حيث لن يقل بيع مهاجم لايبزيج عن 50 مليون جنيه إسترليني مقابل رحيل عوار بـ40 مليون جنيه إسترليني .





"ميرور" نوهت أن ليفربول سيخسر 100 مليون جنيه إسترليني إذا أقيمت مبارياته في الموسم المقبل بدون حضور جماهيري، حيث تقدر خسارة كل مباراة في حال عدم حضور جماهير "الريدز" ثلاثة ملايين.





وكانت رابطة الدوري الإنجليزي أعلنت أمس الجمعة عن رغبتها في استكمال الموسم بعدما توقف منذ مارس الماضي على خلفية وباء كورونا والذي هدد العالم بأكمله.





ليفربول في الموسم الحالي عانى من سوء حظ حيث يتصدر ترتيب "بريميرليج" برصيد 82 نقطة بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بعد مرور 29 جولة من منافسات المسابقة.





جدير بالذكر أن عدد من الدوريات الأوروبية اتجهت إلى اتتباع سياسة إلغاء الموسم حيث يأتي من أبرزهم الدوري الفرنسي والذي قررت الرابطة إعلان باريس سان جيرمان بطلًا للدوري.