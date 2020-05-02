مع انشغال البشرية.. فيديو لكويكب ضخم كاد أن يصطدم بالأرض ..شاهد

خلال انشغال العالم بجائحة فيروس كورونا المستجد كاد كويكب ضخم أن يصطدم بالأرض والتقطته الكاميرات أثناء مروره بمقطع فيديو.









ونجت البشرية بستر الله وفقًا لمقطع الفيديو لأنه حتى مع المرور القريب الكويكب في الفضاء فإنه لم يكن قريبًا جدًا في الواقع.









كان الكويكب 1998 OR2 وحشًا نادرًا لصخرة فضائية بعرض 1.5 ميل (2 كيلومتر)، وكبيرًا بما يكفي لتسجل مروره الكاميرات حيث استغرق رحلة قصيرة عبر نطاقنا.









مر الكويكب إلى جانب الأرض على مسافة قدرها العلماء بـ 6.2 مليون كيلومتر وفقًا لوكالة الناسا.









وفي المقطع ظهر كوكب المريخ والمشترى بجانب كوكب الأرض، إلا أن الكويكب مر سريعا وابتعد بشكل مفاجئ.



