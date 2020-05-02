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أخبار البلد

الحجز بالفيزا وأبلكيشن موبايل.. كيف استعدت السكة الحديد والمترو لمواجهة زحام عيد الفطر؟

السبت 02/مايو/2020 - 08:20 ص
مترو الأنفاق
مترو الأنفاق
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حمادة خطاب

تعتبر وزارة النقل من أكثر الوزارات الخدمية التي يتردد علي منشآتها الملايين من المصريين يوميًا، ما بين مترو الأنفاق، وهيئة السكة الحديد، والمواني وغيرها من الخدمات التي تتولي وزارة النقل، بقيادة المهندس كامل الوزير إدارتها.


ومع اقتراب عيد الفطر المبارك، في ظل أزمة جائحة كرورنا، كان لزامًا علي الوزارة أخد العديد من الأحتياطات لمواجهة الزحام وعمل التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفي هذا التقرير نستعرض أبرز الإجراءات التي تستعد بها الوزارة لعيد الفطر المبارك.

أولا إستعداد مترو الأنفاق لاستقبال عيد الفطر

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة تقوم بالتعقيم المستمر  بمترو الأنفاق، وبدأنا تركيب أجهزة تعقيم في المحطات مع توزيع كمامات»، مشيرا إلى أن نسبة الإشغال في بعض القطارات  قد تكون كبيرة لذلك تم توفير عدد من القطارات للخطوط التي سوف تشغل زحاما لمنع التكدس.

ومن جانبه، أعلن المهندس علي الفضالي رئيس شركة مترو الأنفاق، عن أن الشركة بدأت في الاستعدادات النهائية لقدوم عيد الفطر المبارك، وفقًا للآتي :

زيادة منافذ بيع التذاكر بالمحطات بشكل متنقل،

ماكينات VTM بمحطات الخط الثالث، لحجز تذاكر المترو، لمواجهة زحام الركاب بالمحطات.

تجهيز نحو 15 قطارا إضافيا سيتم الدفع بهما وقت الذروة خلال رحلات العيد.

زيادة عدد الرحلات بالخطوط الثلاثة للمترو خلال أيام عيد الفطر المبارك.

غرفة العمليات المركزية ستتابع سير حركة مسير القطارات لحظة بلحظة.

تشكيل فرق صيانة وطوارئ لمواجهة الأعطال المفاجئة.

خطة السكة الحديد لإستقبال عيد الفطر

قال وزير النقل في تصريحات تلفزيونية «سيتم استلام 20 جرار جديد يوم 20 مايو، ونستعد لتوفير قطارات إضافية لخط الصعيد منعا للتكدس المتوقع خلال أجازة عيد الفطر ».

من جانبه كشف المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد تفاصيل إستعداد الهيئة لعيد الفطر والتي ستكون كالآتي :

أتاحت حجز تذاكر القطارات عبر ماكينات "VTM" ذاتية وآلية بنظام الـ"فيزا كارت" في الأماكن العامة والمحطات الرئيسية.

  أبلكيشن المحمول لحجز تذاكر السفر  بدل الذهاب إلى شبابيك التذاكر بالمحطات.

زيادة منافذ بيع التذاكر وأكشاك التذاكر بالمحطات الرئيسية.

تشديد الرقابة على شبابيك الحجز وداخل صالات الحجز

استمرار التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإحكام السيطرة على حجز التذاكر.


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