مستثمرو المنيا: أزمة كورونا فرصة جيدة للصناعة المصرية

قال علاء مرسى ، رئيس جمعية مستثمرى المنيا، إن فيروس كورونا و تداعياته على حركة التجارة العالمية فرصة جيدة للاعتماد على المنتج المحلى ورفع كفاءة الصناعة المصرية .



أضاف مرسى ،فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن مصر تمتلك القدرات الكافية و الخبرات لتطوير الصناعة المحلية لتحل محل الواردات سواء مواد خام او منتجات تامة الصنع لذا لابد استغلال فترة تراجع حركة التجارة بين الدول و حالة الاغلاق التى يشهدها العالم لتحديد مواطن القوة و الضعف فى القطاع الصناعى فى مصر و اولويات التصنيع لتقوية هذا القطاع الاقتصادى الهام الذى يعتبر قاطرة التنمية فى اى دولة.



تابع " قطاع صناعى قوى يعنى تلبية احتياجات السوق المحلى و استقرار الاسعار و توافر السلع وزيادة حجم الصادرات فضلا ارتفاع نسبة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى الاجمالى للبلاد".



أشار مرسى ، الى الاجراءات و القرارات التى اتخذتها الدولة خلال العام الماضى لمساندة الصناعة و التسهيل على المستثمرين الصناعيين سواء للعمل توسعات للمشروعاتهم القائمة او البدء فى مشروعات جديدة بداية من توفير الاراضى الصناعية باسعار مناسبة فى عدد من المحافظات مرورا بسرعة اصدار التراخيص حتى تسهيلات فى الحصول على تمويلات بفوائد مخفضة من البنوك تنفيذا لقرارات البنك المركزى .



وأكد مرسى ،أن الدولة الان تتعامل مع المستثمر بصورة افضل مما كانت فى الماضى و اصحبت اكبر داعميه و أكثر حرصا على الاستماع لمشاكل التى تواجه مجتمع الاعمال و العمل على حلها سريعا.



