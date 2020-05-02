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سيارات

تيسلا تنتج بطاريات جديدة ستغير مستقبل السيارات

السبت 02/مايو/2020 - 07:39 ص
صدى البلد
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أماني نوار

استطاعت تسلا أن تحتل على براءة اختراع تهدف لانتاج بطارية تستمر في العمل لكل من 1.6 مليون كم ،وهو ما سيؤثر على تكاليف مالكي السيارة . 

 

ويقوم هذا الاختراع على طريقة تجميع كل أقطاب النيكل ،والالومنيوم وهي عملية جديدة لاول مرة لتحسين جودة الخلايا.

  

كما استطاعت تسلا أن تختبر بطاريتها الجديدة والتي يمكنها  الاستمرار إلى اكثر من 4 آلاف دورة بدون حدوق أي تغيير في المكونات  .

 

وتختبر تيسلا بطاريتها الجديدة ،والتي يمكنها الاستمرار إلى أكثر من 4 آلاف دورة دون حدوث أي تغيير في مكوناتها أو كفاءتها.

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كما يمكن لهذا الاختراع أن يوفر تكلفة 100 دولار لكل كيلو /وات  حيث أناه تختبر بطاريتها بشكل سري وتخطط لانتاجها في استخدام السيارات .

 

وقررت تسلا أن تعكف على تصنيع السيارات فقط بمعداتها سرية مثل خط الإنتاج التجريبي في فيرمونت خلال الأشهر الماضية، وينتظر كل المهتمين بالسيارات الكهربائية معلومات أكثر من تيسلا عن بطاريتها الجديدة وموعد طرحها وكذلك تكلفتها.

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