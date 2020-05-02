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تعليم

الانتهاء من وضع عناوين الأبحاث بكلية آداب العريش

السبت 02/مايو/2020 - 08:39 ص
آداب العريش
آداب العريش
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احمد صالح
قال الدكتور محمد فؤاد، عميد كلية الآداب بجامعة العريش، إنه تم الانتهاء من شرح المقررات بنظام الأون لاين الإلكترونى بالنسبة للفرقة الرابعة بالكلية، بناءً على قرار المجلس الأعلى للجامعات، وتعليمات الوزير، والأستاذ الدكتور حبش النادى، رئيس الجامعة.

وأعلن الدكتور محمد فؤاد، عميد كلية الآداب، أنه تم تشكيل لجان بأقسام الكلية المختلفة لاختيار عناوين أبحاث طلاب سنوات النقل وتحديد آليات استقبالها من الطلاب وفحصها واعتمادها من قبل الأساتذة.

ولفت إلى أن إدارة الكلية تواصل حاليا جهودها المكثفة لاستكمال شرح المناهج الدراسية لطلاب سنوات التخرج وذلك عبر تطبيقات التواصل الإلكترونية المعتمدة من قبل الوزارة.

كما تم التواصل مع رؤساء الأقسام العلمية البالغ عددها ٧ أقسام إضافةً إلى برنامج مميز بمصروفات، حيث تم تشكيل لجنة ثلاثية بكل قسم للموافقة على عناوين الأبحاث المعروضة من كل أستاذ مادة علمية حسب المواد المقررة في كل قسم.


وقال إن عدد طلاب الفرق الأولى والثانية والثالثة نحو ٩٠٠ طالب، وتم عرض عناوين الأبحاث على الطلاب وبالفعل بدأ الطلاب فى إعداد الأبحاث بطريقة إلكترونية.


وأضاف أن على كل الطالب أن يقوم بإرسال البحث على موقع معد لكل قسم علمي، خاصة أن البحث سوف يرسل إلى الكنترولات الخاصة بكل فرقة.


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