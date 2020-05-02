مصر تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا.. وزعيم كوريا الشمالية ينفي شائعات وفاته بأول ظهور علني.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

الإمارات: ابتكار علاج لفيروس كورونا.. ونتائج واعدة

السعودية تسجل تعافي 392 مصابا بفيروس كورونا

اليمن.. المجلس الانتقالي الجنوبي يرحب ببيان التحالف العربي

ترامب يغير توقعاته بشأن وفيات كورونا





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الأنباء" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل أعلى حصيلة إصابات لفيروس كورونا خلال يوم واحد، بزيادة بلغت 358 حالة مؤكدة جديدة، فيما حدثت 14 وفاة إضافية.





وقالت الوزارة إن 79 من مُصابي كورونا خرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، بعد تعافيهم من الوباء.





على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن وزارة الاقتصاد الإماراتية منحت براءة اختراع لعلاج بالخلايا الجذعية مبتكر وواعد لالتهابات فيروس كورونا المستجد.





وأضافت أن العلاج قام بتطويره فريق من الأطباء والباحثين في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية ويتضمن استخراج الخلايا الجذعية من دم المريض وإعادة إدخالها بعد تنشيطها، ومنحت براءة الاختراع للطريقة المبتكرة التي يتم فيها جمع الخلايا الجذعية.





وقالت "الراي" إن وزارة الصحة السعودية أعلنت عافي 392 مصابا بفيروس كورونا، ليصل مجموع حالات الشفاء في المملكة إلى 3555.





وسجلت السعودية 1344 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 24097 شخصا.





وأشارت "الوطن" إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، رحب بالبيان الصادر من تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، مؤكدا على أهمية اتفاق الرياض، وضرورة احترام التسلسل الوارد فيه، خاصة ما يتعلق بتنفيذ الجانب السياسي والاقتصادي.





دوليًا، قالت "الأنباء" إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون ظهر علنا للمرة الأولى منذ 20 يوما، بعد تكهنات حول تدهور حالته الصحية، مشيرةً إلى أنه شارك في مراسم اختتام أعمال بناء مصنع لإنتاج الأسمدة في منطقة شمالي العاصمة بيونج يانج، وذلك في أول تقرير حول نشاطه العلني منذ 11 أبريل.





ونقلت "القبس" عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إنه يتوقع أن يكون عدد وفيات فيروس كورونا داخل الولايات المتحدة أقل من 100 ألف شخص، مشددًا على أنه "كان من الممكن بل كان يجب وقف انتشار الفيروس في مصدره"، في إشارة إلى الصين.



