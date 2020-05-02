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رياضة

لا أستطيع العيش بدون رونالدو.. مارسيلو ساخرا: وقعت لـ يوفنتوس قبل عامين

السبت 02/مايو/2020 - 08:43 ص
مارسيلو
مارسيلو
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محمد السعيد
سخر البرزيلي مارسيلو ظهير أيسر فريق ريال مدريد الإسباني، من الأنباء التي أشارت إلى اقترابه من الانضمام إلى يوفنتوس منذ 2018، بسبب كريستيانو رونالدو زميله السابق ولاعب البيانكونيري الحالي.

وقال مارسيلو في تصريحات نقلتها صحيفة " ماركا" الإسبانية:"" أنا سعيد في ريال مدريد، ولأ أفكر في الرحيل، أقدم مستويات جيدة منذ وصولى إلى هنا، ولدى ذكريات لا تصدق مع هذا الفريق".

وأضاف:" من الجيد اهتمام العديد من الفرق بضمي، لكن لا أعرف شيئا عن اهتمام نادي يوفنتوس الإيطالي.

وتابع ساخرا:" قبل عامين وقعت لنادي يوفنتوس وارتديت قميص الفريق، البعض يخترع العديد من القصص التي ليس لها صلة بالواقع.

وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو غادر ريال في صيف 2018 متجها إلى يوفنتوس، في صفقة بلغت قيمتها نحو 100 مليون يورو.
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