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أخبار العالم

مقتل 46 سجينا أثناء محاولتهم الفرار في فنزويلا

السبت 02/مايو/2020 - 08:52 ص
صدى البلد
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أ ش أ
لقي 46 سجينا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من سجن بولاية البرتغال في شمال غرب فنزويلا.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" نقلا عن مصادر محلية فنزويلية، اليوم السبت، أن اضطرابات طالت النظام العام داخل سجن لوس يانوس في جاناري (غرب) عندما أقدم مساجين على خرق سياج أمني في محاولة هروب جماعي.

وأضافت المصادر أن قائمة الضحايا ستزداد، لأن العديد من الجرحى، الذين لم يتم تحديد عددهم بدقة بعد، في حالة حرجة.

وقال مدير السجن، كارلوس روخو، إنه تعرض للطعن الشديد في الظهر، وإن ملازما في الحرس الوطني، شارك في قمع أعمال الشغب، وعانى من شظايا عبوة ناسفة ألقاها أحد السجناء.
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