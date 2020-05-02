AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: الأعمال الإرهابية لن تثني القوات المسلحة عن أداء واجبها

السبت 02/مايو/2020 - 09:17 ص
القوات المسلحة
القوات المسلحة
Advertisements
أحمد أيمن

نعى النائب يوسف الشاذلي وكيل لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات  بمجلس النواب، أبطال القوات المسلحة، الذين استشهدوا، جراء انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد. 


وأعرب الشاذلي في بيان - عن خالص تعازيه للشعب المصري والقيادة السياسية ورجال القوات المسلحة وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي في شهدائنا البواسل، داعين الله أن يجازيهم خيرا قدر عطاؤهم، ويعجل بالشفاء للمصابين.


وقال الشاذلي انه يقدم التحيه والشكر للقوات المسلحة، في استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية، والمحافظة على أمن واستقرار الوطن.


وأكد ، أن هذه الأعمال الإرهابية لن تثني القوات المسلحة عن أداء واجبها الوطني، بل تزيدها إصرارا وإرادة لاستكمال المهمة المقدسة للدفاع عن الوطن والمواطن.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تدين حادث بئر العبد الإرهابى

المصريين الأحرار ينعى شهداء قواتنا المسلحة في حادث بئر العبد

وكيل أوقاف كفر الشيخ: الوقوف خلف الوطن في هذه المرحلة «فرض عين»

حادث بئر العبد الإرهابي .. الأزهر ينعى شهداء الجيش .. الإفتاء: القوات المسلحة ستظل تكتب ملاحم البطولة في سبيل حماية الوطن.. ووزير الأوقاف: لدينا مليون منسي آخر على درب الفداء

الكنائس المصرية تنعى شهداء الوطن في بئر العبد .. وتؤكد تضامنها الكامل مع القوات المسلحة في مواجهة الإرهاب

برسالة مؤثرة .. عمرو دياب ينعى شهداء بئر العبد

ترشيحاتنا

8 أطعمة لتقوية المناعة لدى كبار السن

فيديوجراف.. حتى لا تقع في الفخ.. علامات تميز لحم الكلاب

التعليم: غرف عملياتنا تراقب سير امتحان أولى ثانوي من المنازل

لم تكن واحدة.. على جمعة يكشف عن الرؤية الأولى لسيدنا يوسف ومن أفشاها لإخوته

دراسة تكشف صلة قرابة بين أصحاب العيون الزرقاء

بعد الكشف عن سبب طلاقها من أحمد فلوكس.. الجمهور يبحث عن هنا شيحة

AdvertisementS

قرار جديد من وزيرة الصحة بعد زيادة أعداد مصابي كورونا.. فيديو

تعرف على موعد عقد الامتحانات التكميلية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي المتغيبين عن امتحانات الترم الأول

وزيرة الصحة: الرئيس السيسي كلف باستئناف قوائم انتظار الحالات الحرجة

دكتور تحاليل: علاج مصابى كورونا ببلازما المتعافين إيجابية..شاهد

أخبار التوك شو.. الصحة العالمية تحذر من تدهور الأوضاع بسبب كورونا في 4 دول عربية.. مفاجأة عن رامز جلال وهجوم على سما المصري

راحت ولا ما راحتش عليكي.. فيفي عبده تكشف عدد زيجاتها

بعد الكشف عن سبب طلاقها من أحمد فلوكس.. الجمهور يبحث عن هنا شيحة

وزيرة الصحة: حجزنا أول دفعة من عقار ريمديسفير لعلاج مصابي كورونا

أخبار الرياضة .. مذيع قناة الزمالك يدخل فى نوبة بكاء على الهواء.. شوبير يكشف مصير رمضان صبحي وموقف الدولة من عودة الدوري

وزير التعليم يعلن آليات تسليم أبحاث طلاب المدارس.. اليوم

مع انشغال البشرية.. فيديو لكويكب ضخم كاد أن يصطدم بالأرض ..شاهد

وسط قيادات الجيش.. أول ظهور علني لزعيم كوريا الشمالية.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبهجة ومبهرة.. شاهد أجمل فساتين يسرا بعد تصدرها الترند

بعد تصدرها التريند.. 15 صورة تكشف جمال مكياج هنا شيحة

مع انشغال البشرية.. فيديو لكويكب ضخم كاد أن يصطدم بالأرض ..شاهد