برلماني: الأعمال الإرهابية لن تثني القوات المسلحة عن أداء واجبها

نعى النائب يوسف الشاذلي وكيل لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، أبطال القوات المسلحة، الذين استشهدوا، جراء انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد.





وأعرب الشاذلي في بيان - عن خالص تعازيه للشعب المصري والقيادة السياسية ورجال القوات المسلحة وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي في شهدائنا البواسل، داعين الله أن يجازيهم خيرا قدر عطاؤهم، ويعجل بالشفاء للمصابين.





وقال الشاذلي انه يقدم التحيه والشكر للقوات المسلحة، في استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية، والمحافظة على أمن واستقرار الوطن.





وأكد ، أن هذه الأعمال الإرهابية لن تثني القوات المسلحة عن أداء واجبها الوطني، بل تزيدها إصرارا وإرادة لاستكمال المهمة المقدسة للدفاع عن الوطن والمواطن.



