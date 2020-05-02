عصام عبد الفتاح: تألقت برمضان فى تونس والمكرونة والبط طبقى المفضل وحريص على ختم القرآن مرتين

فى حياة كل منا ذكريات عديدة تمر بشريط الحياة، خاصة فى شهر رمضان المعظم يستطيع من خلالها القيام بشعائر معينة يحرص المسلم على أدائها رغبة فى التقرب إلى المولى عز وجل.





عصام عبد الفتاح، مسئول التطوير بلجنة الحكام فى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، كشف عن الطقوس الخاصة به خلال الشهر المعظم.





أكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام وعضو اتحاد الكرة، أنه يحرص على بدء يومه بقراءة القرآن الكريم ثم الذهاب إلى العمل على أن يعود إلى الخلود لمدة ساعة ثم تلاوة آيات من القرآن قبل المغرب ليتوجه بعد الإفطار إلى أداء شعائر صلوات التراويح كل عام بالمسجد لكن هذا العام ونظرا لأزمة كورونا يحرص على الصلاة فى المنزل.





وقال: "أول يوم بالشهر الفضيل أحرص على تناول الإفطار مع العائلة الكبيرة وسط والدى ووالدتى فى محافظة بنى سويف".





وأضاف رئيس لجنة الحكام أنه يحرص على ختم القرآن الكريم مرتين فى رمضان، لافتا إلى أنه يقضي معظم أيام الشهر الفضيل فى البيت نظرا لكونه من الشهور الروحانية، فضلا عن إجراء زيارات للأصدقاء خاصة الحكام.





وتابع: "عادة ما أذهب إلى الخيام الرمضانية مرة فقط خلال الشهر الكريم، ومن الممكن أن أشارك البعض في الإفطار الجماعي، خاصة الناس الفقراء، لكن هذا العام قضيت البعض منه مع والدى ووالدتي ثم فى منزلى اتباعا للتدابير الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا".





وأكد أنه يمتلك أجمل الذكريات فى رمضان، خاصة فى شهر أكتوبر عام 2005 لا سيما وأنه أدار مباراة بين منتخبي تونس والمغرب على ملعب نسور قرطاج وتألق خلالها وتم اختياره من خلالها للمشاركة ضمن الأطقم التحكيمية فى كأس العالم عام 2006.





وأوضح عبدالفتاح أنه يحرص هو وأولاده على متابعة المسلسلات فى رمضان، خاصة ذات الطابع الدينى والتاريخى، كما يفضل الاستماع إلى تلاوة الشيخ الطبلاوى، مشيرا إلى أنه يعشق المكرونة بجميع أنواعها والبط ويعتبره الطبق المفضل فى رمضان، خاصة من يد والدته.







وأشار إلى أنه يساهم فى إعداد المائدة ومساعدة زوجته فى عمل السلطة وتناول الإفطار مع أبنائه الخمسة، منوها إلى أن السحور يكون متأخرا كى يتسنى له أداء صلاة الفجر، مشددا على أن أول فانوس فى حياته أهداه له والده وسار على نهجه مع أبنائه.