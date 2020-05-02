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محافظات

أبانوب من الخدمة بالكنيسة إلى ساحة القتال بسيناء.. ودع أهله: أنا رايح ومش هرجع تانى

السبت 02/مايو/2020 - 10:18 ص
الشهيد ابانوب عبد
الشهيد ابانوب عبد التواب
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ايمن رياض

 " انا رايح ومش هرجع تاني " .. هكذا ودع ابانوب عبد التواب مجند شمال سيناء، حياته قبل استشهاده في الحادث الارهابي ببئر العبد.

ابانوب ابن قرية طوخ التابعة لمركز ديرمواس جنوب المنيا، شاب صغير نشا وتربي بين 9 اشقاء اخرين حتي جاء موعد التحاقه بالجيش المصرى منذ 7 اشهر بعدما حصل علي دبلوم الصناعه، فانهي اوراقه وتقدم للخدمه العسكرية حتي جاء قرار خدمته بشمال سيناء .

لم يتاخر ابانوب يوما ولكنه حزم امتعته ليقضي خدمته العسكرية جندى مقاتل علي ارض الفيروز، بعد ان كان خادما في الكنيسة، ومساعدا لوالده واشقاءه في اعمال الحقل.

رسم ابانوب شماسا منذ حوالى 10 سنوات، ومن تلك اللحظة وهو يعمل فى خدمة الكنيسه والشباب والاجتماعات الخاصة بهم.

كان يقضي اوقات اجازاته في الكنيسة ولكن حالت ظروف كورونا واغلاق الكنائس في توديع كنيسته حيث حاول الذهاب اليها فى ليلة  عودته الى الكتيبه ، محاولا دخولها ، الا انه عجز عن دخولها لأنها مغلقه ، فقال " انا رايح ومش هرجع تانى ".وكانت اخر كلماته ، بعد عودته حزين من الكنيسه لعدم فدرته على دخولها.

عاد ابانوب الي كتيبته ولكنه عاد الي قريته شهيدا بدلا من ان يعود اليها لقضاء اجازته بين اسرته، حيث سافر الي كتيبيه قبل يومين من استشهاده ليخبر اسرته وشقيقه ليله الحادث ان يدعو له.

اب منهار وام غير قادرة علي مواجهة صدمتها من فقدان نجلها .. هكذا ترك ابانوب اسرته الصغيرة حيث انهارت والدته بالبكاء ولم تتوقف دموعها ولا صوتها الذى ينادى على الشهيد ابانوب ، قائلة :"هاتولى ابانوب ، ايد الكفار قتلولك يا ولدى ، انا عاوزه ابانوب ، تغمض عينيها قليلا ثم تنتفض على نفس الكلمات، وتقول إن ابنى كان اغلى الابناء على قلبى فقد كان محب لله ولأهله ، واضافت لم يات يوم بكلمة سيئه ولم يتلفظ لفظا سيئا".

ليلتقط والده اطراف الحديث قائلا " قبل عودته إلى الكتيبه فى القوات المسلحة جلس معى طويلا وكأنه يودعنى وكانت عيناه تبحث عن شيئ ، لكن لم يخبرنى بها حتى بات ليلته ثم حزم متاعه وسافر صباح اليوم السابق على حادث الاستشهاد " ، مطالبا الرئيس السيسي بالقصاص العاجل والسريع لدماء الشهداء ، واكد قائلا انا عندى :"5 ابناء أخرين جميعهم فى خدمة القوات المسلحة وانا خلف الرئيس السيسي واطالبه بالقضاء على التكفيريين".

أبانوب من الخدمة بالكنيسة إلى ساحة القتال بسيناء.. ودع أهله: أنا رايح ومش هرجع تانى
أبانوب من الخدمة بالكنيسة إلى ساحة القتال بسيناء.. ودع أهله: أنا رايح ومش هرجع تانى
أبانوب من الخدمة بالكنيسة إلى ساحة القتال بسيناء.. ودع أهله: أنا رايح ومش هرجع تانى
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