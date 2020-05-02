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أخبار العالم

بعد الاقتراب من 17 ألف إصابة كورونا.. إسرائيل تعيد قرر فتح المدارس بدءًا من الأحد

السبت 02/مايو/2020 - 10:00 ص
إسرائيل تعيد قرر
إسرائيل تعيد قرر فتح المدارس بدءًا من الأحد
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سمر صالح
قرّرت الحكومة الإسرائيلية، عودة الطلاب إلى جهاز التعليم على مراحل، تبدأ يوم الأحد المقبل، بطلاب الصفوف الأولى والثانية والثالثة والحادية عشرة والثانية عشرة، على أن تعود باقي الصفوف حتى موعد لا يتجاوز الأول من يونيو.
 
وأفاد موقع القناة العبرية السابعة، بأن رياض الأطفال والحضانات (للرضّع وجيل الطفولة المبكّرة) ستُفتح يوم الأحد ما بعد المقبل (10 مايو).
 
ولن تكون العودة إلى التعليم إجبارية، إلا لطلاب المدارس الثانوية الذين يجرون امتحانات بجروت هذا الصيف.
 
عربيًا، قررت سكرتارية اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية عدم العودة إلى المدارس العربية، الأُسبوع المقبل، وِفقًا لخطة وبرنامج وزارة التربية والتعليم، إذ ستعقد خلال الأُسبوع المقبل جلسة تقييمية إضافية لاتخاذ القرارات المناسبة واللّازمة، وفقًا للمستجدات والتطورات.
 
وفور صدور القرارات سارعت عدة بلدات إسرائيلية إلى الإعلان عن رفضها فتح المدارس، منها تل أبيب ورمات غان وحيفا وبئر السبع، وهم مدن ضمن ما يسمى "منتدى المدن الـ15".
 
واشترطت الحكومة العودة إلى المدارس بالحفاظ على القواعد التي أعلنت عنها وزارة الصحة سابقًا، منها الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

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