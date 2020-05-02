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أخبار العالم

النقد الدولي يزود الإكوادور بـ 643 مليون دولار لمكافحة تفشي كورونا

السبت 02/مايو/2020 - 10:16 ص
كورونا يجتاح الاكوادور
كورونا يجتاح الاكوادور
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على صالح
قالت وزارة الاقتصاد والمالية في الاكوادور إن صندوق النقد الدولي سيزود الدولة بقرض قيمته 643 مليون دولار لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وحتى أمس الجمعة، سجلت الدولة الصغيرة الواقعة في أمريكا اللاتينية 26336 حالة إصابة بالفيروس المستجد و 1063 حالة وفاة، حسب بيانات وزارة الصحة المحلية.

وقالت الوزارة الاكوادورية في بيان "سيسمح لنا هذا التمويل بالحصول على السيولة اللازمة لدعم إعادة تنشيط الاقتصاد وحماية الوظائف".

وأضافت "تم منح قرض صندوق النقد الدولي لمدة 5 سنوات وبسعر فائدة 1.05٪".

وفي 1 مايو، وافق صندوق النقد الدولي على خط ائتمان لمدة عامين بقيمة 10.8 مليار دولار لكولومبيا تحت خط الائتمان المرن.

وفي أبريل، وافقت على 389 مليون دولار من التمويل الطارئ للسلفادور للمساعدة في حماية اقتصاد الاكوادور من تأثير القيود على الصعيد الوطني على النقل والحجر الصحي للمواطنين المعرضين لفيروس كورونا.

وفي السابق، قال صندوق النقد الدولي إنه كان يقدم حوالي 100 مليار دولار كخط سيولة قصيرة الأجل لأكثر من 100 دولة تحتاج إلى تمويل طارئ؛ بسبب المشقة التي سببها جائحة كوفيد 19.

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