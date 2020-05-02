علشان العجلة تدور.. مذيعة «صباح الخير يا مصر» تناشد المصريين الحذر من كورونا

قالت المذيعة جومانة مراد، إن معدل الإصابات بفيروس الكورونا شهد ارتفاعا كبيرا في اليومين الماضين مما أصاب الكثير بالرعب والهلع.





وأضافت جومانة مراد، أثناء تقديم برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على التلفزيون، أن الأعداد المتزايدة الملحوظ في الإصابات؛ كانت نتيجة الاستهتار بالوباء الذي أصبح يهدد العالم كله.





وتابعت أنه إذا استمر معدل الزيادة كما هو، ومع عدم اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية سيتحول الأمر إلى الفوضى، ومن المتوقع أن يخرج الوضع عن السيطرة على الفيروس.





وأكدت ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لاستمرار عجلة الإنتاج في الدوران، مطالبة جميع المواطنين "أرجوكم التزموا".





وأشارت جومانة مراد، إلى أن الحفاظ على صحتنا يعني الحفاظ على صحة كل المحيطين بنا.



