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اقتصاد

رئيس جهاز برج العرب الجديدة يتفقد المصانع والشركات بالمدينة

السبت 02/مايو/2020 - 10:19 ص
المهندس عصام بدوي
المهندس عصام بدوي يتفقدعدد من المصانع العاملة
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آمنة عبدالعظيم
قام المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، بزيارة تفقدية لعدد من المصانع العاملة بالمدينة، يرافقه نائب رئيس الجهاز ومديرو الإدارات المختصة، وذلك لمتابعة سير العملية الإنتاجية بالمصانع، والتأكيد على اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لعدم انتشار فيروس كورونا

وتفقد المهندس عصام بدوي،  مصنع شركة اسكندرية لاستخلاص الزيوت النباتية بالمنطقة الصناعية الرابعة المقام على مساحة49000 متر مسطح باستثمارات تبلغ 826 مليون جنيه، ويبلغ عدد العاملين بالمصنع 260عاملا، وتقوم الشركة بإنتاج زيوت الطعام بكافة أنواعها لدعم منافذ صرف السلع المدعمة التابعة لوزارة التموين ودعم الاستهلاك المحلي، وكذا انتاج المواد المستخدمة في علف الحيوانات.

كما تفقد رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، مجموعة شركات فاركو للصناعات الدوائية بالمنطقة الصناعية الثانية على مساحة 23600 متر مسطح، والمنطقة الثالثة على مساحة 18300 متر مسطح، والمنطقة الرابعة على مساحة 10000متر مسطح، باستثمارات تقدر بملياري جنيه، ويبلغ عدد العاملين بالمصنع 2064 عاملا.

وكذا تفقد المهندس عصام بدوي شركة الوليلي للحاصلات الزراعية بالمنطقة الصناعية الرابعة على مساحة 49000 متر مسطح، وتقوم الشركة بإنتاج وتعبئة كافة أنواع الحبوب من أرز وفول وعدس وغير ذلك، باستثمارات تقدر بنحو 650 مليون جنيه، ويبلغ عدد العاملين بالمصنع 320 عاملا.       

كما تم زيارة مصنع مشرق لإنتاج الشاي (ليبتون) بالمنطقة الصناعية الأولى على مساحة 8300 متر مسطح باستثمارات 300 مليون جنيه، ويبلغ عدد العاملين بالمصنع 270 عاملا.

وأشاد المهندس عصام بدوي، خلال الجولة، بسير العملية الإنتاجية بكامل طاقتها مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من الفيروس، مؤكدًا على تعاون كافة إدارات الجهاز في ازالة أي عقبات قد تواجه العملية الإنتاجية واستمرار العمل، والتأكيد على استمرار اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتجاوز الازمة الحالية.

رئيس جهاز برج العرب الجديدة يتفقد المصانع والشركات بالمدينة
رئيس جهاز برج العرب الجديدة يتفقد المصانع والشركات بالمدينة
رئيس جهاز برج العرب الجديدة يتفقد المصانع والشركات بالمدينة
رئيس جهاز برج العرب الجديدة يتفقد المصانع والشركات بالمدينة
رئيس جهاز برج العرب الجديدة يتفقد المصانع والشركات بالمدينة
رئيس جهاز برج العرب الجديدة يتفقد المصانع والشركات بالمدينة
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