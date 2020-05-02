7 أدوار و65 غرفة عزل ويسع لـ 130 مريضا.. أول مستشفى عزل لمصابي كورونا بالشرقية ..شاهد

شهدت محافظة الشرقية مساء أمس، الجمعة، الانتهاء من عملية فرش وتجهيز أول مستشفى عزل بالمحافظة، والتابع لجمعية الهلال الأحمر؛ بالتنسيق والتعاون مع مديرية الشئون الصحية ومديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وحرص موقع "صدى البلد"، علي رصد المستشفي وتعريف القارئ بمحتوياتها، حيث يأتي ذلك المكان ضمن الأماكن التي وضعتها المحافظة لاستخدامها كخطة بديلة، لمديرية الشئون الصحية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، وعزل أي حالات مشتبه بها في حالة حدوث أي مستجدات.

وتبين أن المبني مكون من ٧ أدوار، ويحتوى علي ٦٥ غرفة إقامة، ويسع لـ١٣٠ مريضًا، إضافةً إلى أماكن استراحات مزودة بشاشات تلفزيونية، وغرف أخرى للفريق الطبي، وصالات لحفظ وتجهيز وتقديم الطعام، وعيادة لتوقيع الكشف الطبي، ومعمل، وغرفة أشعة، ومخزن للمستلزمات الطبية، والأدوية.

ويعد هذا المبني أول مقر للخطة البديلة بمركز الزقازيق، وتم تخصيصه من جمعية الهلال الأحمر بالشرقية، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، لمديرية الشئون الصحية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، وعزل أي حالات مشتبه به في حالة حدوث أي مستجدات.

فيما أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تم تجهيز القوي البشرية، من الفئات المختلفة، الأطباء، والصيادلة، والتمريض، والفنيين، والعمال، وغيرها لاستقبال أي حالات بعد التدريب المكثف لهم علي طرق مكافحة العدوي، والطرق الصحيحة لإرتداء الواقيات الشخصية المقررة بوزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وكيفية التعامل مع الحالات الفيروسية.