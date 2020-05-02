في ظل كورونا.. النفط يكبد إكسون موبيل خسائر بملايين الدولارات

تكبدت شركة إكسون موبيل خسائر بلغت 610 ملايين دولار منذ بداية العام جراء انهيار أسعار النفط، كما تراجعت أسهم الشركة 2.4% إلى 45.27 دولارًا في تعاملات ما قبل السوق.





وأوضح عملاق الشركات النفطية الأميركية أن أسعار النفط الخام تراجعت بشكل كبير بسبب إشباع السوق النفطية وتأثير تفشي جائحة فيروس كورونا على الطلب العالمي.





وأدت هذه التتطورات إلى تخفيض الشركة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 30% إلى حوالي 23 مليار دولار لعام 2020 كما ستقلص نفقات التشغيل بنسبة 15%.





وتأتي تحركات إكسون في أعقاب انخفاض غير مسبوق في أسعار النفط مع تراجع العقود الآجلة الأميركية مؤقتًا إلى المنطقة السلبية في أبريل وسط وفرة المعروض التي ملأت المخزونات التجارية الأميركية تقريبًا.



