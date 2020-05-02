AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

في ظل كورونا.. النفط يكبد إكسون موبيل خسائر بملايين الدولارات

السبت 02/مايو/2020 - 02:02 م
إكسون موبيل
إكسون موبيل
Advertisements
وكالات
تكبدت شركة إكسون موبيل خسائر بلغت 610 ملايين دولار منذ بداية العام جراء انهيار أسعار النفط، كما تراجعت أسهم الشركة 2.4% إلى 45.27 دولارًا في تعاملات ما قبل السوق.

وأوضح عملاق الشركات النفطية الأميركية أن أسعار النفط الخام تراجعت بشكل كبير بسبب إشباع السوق النفطية وتأثير تفشي جائحة فيروس كورونا على الطلب العالمي.

وأدت هذه التتطورات إلى تخفيض الشركة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 30% إلى حوالي 23 مليار دولار لعام 2020 كما ستقلص نفقات التشغيل بنسبة 15%.

وتأتي تحركات إكسون في أعقاب انخفاض غير مسبوق في أسعار النفط مع تراجع العقود الآجلة الأميركية مؤقتًا إلى المنطقة السلبية في أبريل وسط وفرة المعروض التي ملأت المخزونات التجارية الأميركية تقريبًا.

وأعرب الرئيس التنفيذي دارين وودز عن أمله في عودة أسعار النفط للارتفاع.  وقال: "بينما نواجه هذه الأوقات الصعبة، فإننا لا نغفل عن الأساسيات طويلة المدى التي تقود أعمالنا، وسيعود النشاط الاقتصادي، وسيزداد عدد السكان والمعايير، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على منتجاتنا وانتعاش القطاع".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النفط يهوي 25% بفعل حرب الأسعار بين السعودية وروسيا

أسعار النفط اليوم تتراجع بعد إعلان السعودية زيادة إنتاجها من الخام

خبايا وأسرار انهيار النفط الأمريكي.. مفاجآت بالجملة والسعر 21 دولارا في يونيو

الانهيار يتواصل.. أسعار النفط الأمريكي تهبط بنسبة 25%

ترشيحاتنا

ارتفاع عدد وفيات كورونا في إسبانيا.. وطبيب يحذر: السمنة وراء زيادة معدلات الموتى

وزير التعليم يعلن آليات تسليم أبحاث طلاب المدارس.. اليوم

رمضان 36 يوما فى عام 2030.. تفاصيل

إلغاء امتحانات الثانوية العامة.. تحرك برلماني لتلبية دعوات الطلاب بتغيير القانون

ريمديسفير.. تفاصيل أول دفعة من عقار فيروس كورونا الجديد.. فيديو

على ريحة الفحم.. طريقة عمل كفتة الحاتي مع الشيف توتا مراد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أعمال التطوير بشاطئ روميل استعدادا للصيف بمطروح.. فيديو

بمكياج صاخب.. صفية العمري تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

مين أحلى؟.. سيرين عبد النور وأحلام تتألقان بالإطلالة نفسها