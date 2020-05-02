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أخبار العالم

بعد تصدير الوباء للعالم.. ووهان تتصدر المركز الأول كوجهة سفر للصينيين بعد كورونا

السبت 02/مايو/2020 - 10:52 ص
ووهان تتصدر المركز
ووهان تتصدر المركز الأول كوجهة سفر للصينيين بعد كورونا
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سمر صالح
أظهر استطلاع أن مدينة ووهان الصينية حيث ظهر فيروس "كورونا" لأول مرة قبل نهاية العام الماضي قفزت لتحتل المركز الأول كوجهة سفر سياحية للصينيين الذين باتوا يعتبرونها "المدينة البطلة".

وأشارت الأكاديمية الصينية للسياحة إلى أن الاستطلاع شمل أكثر من 15 ألف شخص بشأن الوجهة التي يعتزمون السفر إليها هذا العام وأن الأكثرية اختارت ووهان وسط الصين.

وأوضحت في تقرير نشرته مجلة "نيوزويك" الأمريكية، أن الاستطلاع أظهر أن ووهان عاصمة مقاطعة هوبي قفزت من المركز الثامن إلى المركز الأول متجاوزة العاصمة بكين.

ولفتت إلى أن معظم هؤلاء قالوا إنهم اختاروا ووهان لأنهم يريدون المساهمة في عودة التنمية الاقتصادية للمدينة، مضيفة "يمكن القول إن نتيجة الاستطلاع عكست الشعور القوي من قبل السكان تجاه المدينة ودعمهم لهذه المدينة التي يعتبرونها بطلة".

ووفقا للتقرير فإن مدينة ووهان أصبحت خالية من المصابين بـ "كورونا" بعد خروج آخر المرضى من المستشفى في 26 الشهر الماضي.

وأصيب ما يقارب 84 ألف صيني بفيروس "كورونا"، توفي منهم حوالي 4637 مصابا، وفقا لجامعة"جونز هوبكنز" الأمريكية.
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