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اقتصاد

بقيمة 8 جنيهات.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم السبت 2 مايو

السبت 02/مايو/2020 - 10:51 ص
سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم
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مايكل عياد
قال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية إن سعر الذهب اليوم السبت شهد تراجعا جديدا، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم إلى 742 جنيها بعد ان كان سعره أمس الجمعة 750 جنيها للجرام.

ويستعرض صدى البلد أسعار الذهب اليوم السبت الموافق 2 مايو 2020 في مصر.

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 ليسجل 742 جنيها.

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 634.25 جنيها. 

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 ليسجل 845.70 جنيها.

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
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