السعودية تدرس عدم مشاركة المنتخب الأول ببطولة غرب آسيا

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، يدرس عدم مشاركة المنتخب الأول في بطولة غرب آسيا، المقرر إقامتها في الإمارات في يناير المقبل.







ووفقًا لصحيفة "الشرق الوسط"، فإ ن الاتحاد السعودي ينتظر معرفة مصير بقية المنافسات الأكثر أهمية، حيث تمثل النسخة الحالية من بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان، ومرحلة دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، بالإضافة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2022 والتي تم إيقافها جميعا بسبب تفشي وباء فيروس كورونا، أ همية قصوى لدى الاتحاد السعودي، قياسًا بأهمية المشاركة في بطولة غرب آسيا.





وبرفض الاتحاد السعودي المخاطرة بالمنتخب الأول، خشية زيادة الضغوط على اللاعبين الدوليين.





ومن المرجح، أن تكون المشاركة السعودية في هذه البطولة، إما من خلال المشاركة بقائمة من اللاعبين الذين يمكن أن يكونوا رديفا للمنتخب الأول أو المشاركة بالمنتخب الأولمبي ليستعد جيدًا قبل المشاركة في أولمبياد طوكيو.





وشارك المنتخب السعودي في النسخة الماضية من بطولة غرب آسيا التي أقيمت في العراق العام الماضي وتوج المنتخب البحريني بلقبها.







وعلى الرغم من أن هذه البطولة حظيت باعتراف الاتحاد الدولي "فيفا"، فإن الاتحادات الأهلية غير ملزمة بإشراك منتخباتها الأساسية بناءً على وجود أولويات لدى الاتحادات الرياضية والعمل على مصالحها خصوصًا أن قرار إقامة هذه البطولة لا يتوافق مع الأيام الدولية.







وسيناقش الاتحاد السعودي الأمر مع الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب الأول، وكذلك سعد الشهري مدرب المنتخب الأولمبي، للبحث في هوية المنتخب الذي سيشارك في هذه البطولة.









