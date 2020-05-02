الرى: تنفيذ ٧ قرارات إزالة بهندسة العياط وتطهير ونزع حشائش بالمحافظات

أعلنت مصلحة الرى، برئاسة المهندس عبداللطيف خالد، التابعة لوزارة الموارد المائية والرى عن تنفيذها عدد من الأنشطة تضمنت تنفيذ ٧ قرارات إزالة بهندسة العياط الادارة العامة لرى الجيزة.





وقامت مصلحة الرى بتطهير ونزع حشائش ترعة دليل بحر سيف هندسة رى كفر الزيات رى الغربية.





كما تابعت أعمال التطهيرات ونزع الحشائش علي بحر مويس ك 22.800 هندسه رى منيا القمح برى شرق الشرقيه،وتابعت أعمال الخوازيق وأعمال حديد التسليح لمخدة كتف البر الأيمن في عملية إنشاء كوبري ك59,200 على ترعة نجع حمادي الغربية مركز المنشاه محافظة سوهاج.





وجار العمل فى السلم ومخدة البر الايسر لكوبرى مشاة علوى كيلو 61.600 امام قريه علقام ،مع استكمال تنفيذ ازالة باقي قرار الردم الذي بدأ أمس بقرية سمخراط التابعه لمحافظة البحيره بمسطح قدره 700 متر مربع وذلك بزمام الاداره العامه لشمال فرع رشيد.





كما تابعت المصلحة أعمال التشغيل الذاتى أمام قناطر نجع حمادى القديمه بإدارة نيل الاقصر وكذالك اعمال تشطيب وانهاء عمليه انشاء مبنى هندسة نيل نجع حمادى .





وتم تنفيذ 2 قرار ازالة في المهد عبارة عن أعمدة خرسانية مسلحة للدور الارضي ومباني بالبلوك ومونة الاسمنت بقرية جبل الطير القبلية مركز سمالوط محافظة المنيا.





وقامت المصلحة بنهو عمليه حماية جوانب نهر النيل طوخ مركز العسيرات محافظة سوهاج بطول ١٠٠م،ط ،واستكمال رفع وإزالة الحشائش بمدينة سوهاج بالجانب الغربي طبقا لمنظومة التشغيل الذاتي.