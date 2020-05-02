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تعليم

إجراء مناقشات الخطط المقدمة للتسجيل للماجستير والدكتوراه عبر وسائل التواصل بجامعة القاهرة

السبت 02/مايو/2020 - 12:27 م
رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة
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عبد الله علي
أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قرارًا بإجراء مناقشات الخطط المقدمة للتسجيل للماجستير والدكتوراه "السمينار" بكليات الجامعة ومعاهدها باستخدام وسائل التواصل الإلكتروني، وبما يحقق فكرة التواصل والمناقشة والشفافية وتحقق المقصد العلمي.

 وذلك في إطار خطة الجامعة للتحول إلى جامعة من الجيل الثالث وإعداد منظومة التعليم الإلكتروني.

وأوضح الدكتور الخشت، أنه تم تعميم القرار على جميع كليات الجامعة ومعاهدها وإلزامها بالتنفيذ، نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة والجامعة لمواجهة الفيروس ومنع العدوى.
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