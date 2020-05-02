إجراء مناقشات الخطط المقدمة للتسجيل للماجستير والدكتوراه عبر وسائل التواصل بجامعة القاهرة

أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، قرارًا بإجراء مناقشات الخطط المقدمة للتسجيل للماجستير والدكتوراه "السمينار" بكليات الجامعة ومعاهدها باستخدام وسائل التواصل الإلكتروني، وبما يحقق فكرة التواصل والمناقشة والشفافية وتحقق المقصد العلمي.





وذلك في إطار خطة الجامعة للتحول إلى جامعة من الجيل الثالث وإعداد منظومة التعليم الإلكتروني.



