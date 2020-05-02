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مرأة

خليك في البيت وفطارك هيوصلك.. قبطي يوزع وجبات دليفري لسكان شبرا

السبت 02/مايو/2020 - 11:46 ص
خليك في البيت وفطارك
خليك في البيت وفطارك هيجييلك
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آية التيجي
أعلن الدكتور شريف أديب عن مبادرة "خليك في البيت وفطارك هيجيلك" بشبرا، والتي تهدف لتوصيل الإفطار للمسلمين للمنزل في ظل إجراءات الحكومة المصرية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وقال أديب: "إننا بمصر صفا واحدا ويجب علينا جميعا الوقوف بجوار بعض حتى تنزاح الغمة من بلادنا مصر"، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف توفير عدد كبير من شنط رمضان".

وأضاف: "بعيدا عن أزمة كورونا وتداعيتها، أثبتت مصر من مسلمين وأقباط للعالم مدى التوحد والتكاتف في كل المحن التي مرت على مصر". 

وتابع: "هناك رسائل من كل المصريين أقباط ومسلمين لجيش مصر الأبيض وللحكومة التي تعمل على السيطرة على الأسواق"، مطالبا المصريين بالالتزام بتعليمات الحكومة للمرور من الأزمة.
خليك في البيت وفطارك هيوصلك.. قبطي يوزع وجبات دليفري لسكان شبرا
خليك في البيت وفطارك هيوصلك.. قبطي يوزع وجبات دليفري لسكان شبرا
خليك في البيت وفطارك هيوصلك.. قبطي يوزع وجبات دليفري لسكان شبرا
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