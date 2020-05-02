خليك في البيت وفطارك هيوصلك.. قبطي يوزع وجبات دليفري لسكان شبرا





وأضاف: "بعيدا عن أزمة كورونا وتداعيتها، أثبتت مصر من مسلمين وأقباط للعالم مدى التوحد والتكاتف في كل المحن التي مرت على مصر".





وتابع: "هناك رسائل من كل المصريين أقباط ومسلمين لجيش مصر الأبيض وللحكومة التي تعمل على السيطرة على الأسواق"، مطالبا المصريين بالالتزام بتعليمات الحكومة للمرور من الأزمة.

وقال أديب: "إننا بمصر صفا واحدا ويجب علينا جميعا الوقوف بجوار بعض حتى تنزاح الغمة من بلادنا مصر"، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف توفير عدد كبير من شنط رمضان".