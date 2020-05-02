استمرار حملات تطهير ونظافة مراكز وأحياء أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار فعاليات مبادرة "حلوة يابلدى" بقرى ومراكز المحافظة، والتى تستهدف استكمال اعمال النظافة والتطهير ورش الشوارع والميادين وكافة المنشأت الحكومية وغير الحكومية.





ولفت المحافظ، إلى أن الحملات تتم برئاسته وبمشاركة معدات وفرق التطهير بشركة مياه الشرب والصرف الصحى ومعدات وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة وسيارات الكنس الالى وتحت إشراف ومتابعة من المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ ، والمهندس محمد عبدالجليل النجار السكرتير العام والمهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد.





وتابع : " وذلك لتعقيم وتطهير كافة المرافق والمنشآت الحكومية وغير الحكومية وماكينات الصراف الآلي وكافة المرافق فضلا عن اعمال رفع تجمعات القمامة ونظافة الشوارع والميادين بناءًا على توجيهات رئيس الجمهورية ، وقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة والإجراءات الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".





وأضاف :" واستهدفت حملات الرش والتطهير للمنشآت والمرافق بحي شرق أسيوط برئاسة ايمن محروس رئيس حى شرق وبمركز ساحل سليم برئاسة اسامة سحيم رئيس المركز وبمركز الغنايم برئاسة جاد الله مشرف رئيس المركز ونواب رؤساء المركز ومسئولى الحملات الميكانيكية والنظافة وبالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ووحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة وفرق مديريات الطب البيطري والصحة والزراعة وبالتنسيق مع بعض مؤسسات المجتمع المدني .





وناشد المحافظ، المواطنين على الإلتزام بالمنازل قدر الإمكان وتجنب النزول إلا للضرورة ومنع التجمعات والإلتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظًا على حياتهم تجنبًا لنشر العدوى بالفيروس ، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





واشار إلى ان المحافظة تستقبل جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة، وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه.



