AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

استمرار حملات تطهير ونظافة مراكز وأحياء أسيوط

السبت 02/مايو/2020 - 11:42 ص
صدى البلد
Advertisements
إيهاب عمر
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار فعاليات مبادرة "حلوة يابلدى" بقرى ومراكز المحافظة، والتى تستهدف استكمال اعمال النظافة والتطهير ورش الشوارع والميادين وكافة المنشأت الحكومية وغير الحكومية.

ولفت المحافظ، إلى أن الحملات تتم برئاسته وبمشاركة معدات وفرق التطهير بشركة مياه الشرب والصرف الصحى ومعدات وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة وسيارات الكنس الالى وتحت إشراف ومتابعة من المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ ، والمهندس محمد عبدالجليل النجار السكرتير العام والمهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد.

 وتابع : " وذلك لتعقيم وتطهير كافة المرافق والمنشآت الحكومية وغير الحكومية وماكينات الصراف الآلي وكافة المرافق فضلا عن اعمال رفع تجمعات القمامة ونظافة الشوارع والميادين بناءًا على توجيهات رئيس الجمهورية ، وقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة والإجراءات الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19". 

وأضاف :" واستهدفت حملات الرش والتطهير للمنشآت والمرافق بحي شرق أسيوط برئاسة ايمن محروس رئيس حى شرق وبمركز ساحل سليم برئاسة اسامة سحيم رئيس المركز وبمركز  الغنايم برئاسة جاد الله مشرف رئيس المركز ونواب رؤساء المركز ومسئولى الحملات الميكانيكية والنظافة وبالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ووحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة وفرق مديريات الطب البيطري والصحة والزراعة وبالتنسيق مع بعض مؤسسات المجتمع المدني . 

وناشد المحافظ، المواطنين على الإلتزام بالمنازل قدر الإمكان وتجنب النزول إلا للضرورة ومنع التجمعات والإلتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظًا على حياتهم تجنبًا لنشر العدوى بالفيروس ، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

واشار إلى ان المحافظة تستقبل جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة، وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه.

وأوضح المحافظ، أن وزارة الصحة والسكان حثت جموع المواطنين إنه عند الشعور بأي أعرض كإرتفاع درجة الحرارة وما يصاحبها من أعراض أخري يشتبه في أن تكون عدوي فيتم الاتصال بأرقام 105 و 15335 والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التزموا منازلكم قدر الإمكان.. محافظ أسيوط يناشد المواطنين الالتزام بالتعليمات لمواجهة كورونا

لمواجهة كورونا.. محافظ أسيوط يعلن استمرار حملات رش وتطهير كافة المرافق والمنشآت

حملات تطهير مستمرة بمراكز وأحياء أسيوط للحماية من فيروس كورونا

بمشاركة 350 معدة.. محافظ أسيوط يشهد اصطفاف معدات التطهير والنظافة

للوقاية من كورونا.. تطهير ونظافة شوارع وميادين أسيوط

محافظ أسيوط: استمرار حملات التطهير والنظافة بالمراكز والأحياء للحماية من كورونا

ترشيحاتنا

هل يجوز تذوق الطعام أثناء الصيام ؟.. احترس يبطله في حالة واحدة

يقلل من ثوابها.. الإفتاء تصحح خطأ منتشرا في إخراج الزكاة.. فيديو

مبهجة ومبهرة.. شاهد أجمل فساتين يسرا بعد تصدرها الترند

أغلى عبد الحميد في الدنيا.. شاهد: آخر ظهور لـ سيد رجب على انستجرام

‏كيف يؤثر العرقسوس على مرضى الضغط؟.. استشارى يجيب

مفاجأة جديدة حول رامز مجنون رسمي.. محامٍ يتهم مقدم البرنامج بالبلطجة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى؟.. سيرين عبد النور وأحلام تتألقان بالإطلالة نفسها

تعرض للقتل العمد.. قصة سيلفانوس أوليمبيو أول رئيس لتوجو

‏كيف يؤثر العرقسوس على مرضى الضغط؟.. استشارى يجيب