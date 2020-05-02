قومي المرأة يشيد بدور صندوق تحيا مصر في توفير المواد الغذائية للمجلس لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته واعضائه بدور صندوق تحيا مصر وقيامه بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة التنمية المحليه بتخصيص حصة من المواد الغذائية واللحوم والمطهرات للمجلس القومي للمرأة لتوزيعها من خلال فروعه بالمحافظات على الأسر الاولى بالرعاية والمتضررة من تداعيات تفشي كوفيد-19.





وكان صندوق تحيا مصر قد اطلق صباح أمس ، الجمعة، 22 قافلة جديدة تتضمن 123 سيارة محملة بـ 1650 طن من المواد الغذائية واللحوم والمطهرات ليتم توزيعها على 150 ألف من الأسر الأولى بالرعاية في 22 محافظة بمناسبة شهر رمضان المعظم.





ويأتي ذلك ضمن أنشطة مبادرة "نتشارك هنعدي الأزمة" التي أطلقها الصندوق لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة.





وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها وفخرها بالجهود التي تتم حاليًا والتعاون القائم بين العديد من مؤسسات الدولة بقطاعاتها المختلفة لدعم ومساندة الأسر الاولى بالرعاية والمستحقة الدعم والتى تضررت في ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها مصر والعالم حاليًا نتيجة لتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيدة بالجهود التى يقوم بها صندوق تحيا مصر في هذا الإطار.





وأشارت الدكتورة مايا مرسي الى ان فروع المجلس بالمحافظات سوف تعمل من خلال قاعدة بيانات السيدات واسرهن المتوفرة لديها علي ضمان وصول المواد الغذائية الى الاسر الأولى بالرعاية والتى تستحق، مشيرة انه على الرغم من الأضرار العظيمة الناتجه عن تفشي فيروس كورونا المستجد الا انها اثبتت قدرتنا على التكاتف والتعاون معًا وان نكون يدًا واحده لمواجهة اي خطر يهدد حياتنا .





جدير بالذكر أن الهدف الرئيسي من مبادرة "نتشارك هنعدي الأزمة" هو توحيد جهود شركاء العمل المجتمعي، لتحقيق أقصى استفادة للأسر الأولى بالرعاية من الموارد المتاحة لدى الدولة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، فضلا عن تبادل البيانات والمعلومات المتاحة عن عدد الأسر بكل محافظة وذلك تنسيقا مع وزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية.