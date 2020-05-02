لتوصيل مرافق بالمخالفة للقانون.. إحالة عدد من المختصين للنيابة للتلاعب فى التراخيص بالمنوفية

أحال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عددًا من المختصين بإحدى الوحدات القروية بقويسنا للنيابة العامة لإعمال شئونها حيال وقائع متمثلة في التلاعب في التراخيص وكذا توصيل المرافق لعدد من المواطنين بالمخالفة.

وتم إحالة المختصين لإهمالهم في مهام وظائفهم والتلاعب بالترخيص رقم (35) لسنة 2020 وكذا توصيل المرافق لعدد من المباني المخالفة علي الرغم من مخالفتهم لشروط الترخيص الصادر لهم وكذا عدم وجود دفاتر وسجلات تراخيص بالوحدة ووجود دفاتر غير معتمدة وغير مرقمة وغير مصروفة من المخازن علي النحو الوارد بالتقرير.

كما تضمنت المخالفات عدم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال عدد 7 مقابر تم بناؤها بالمخالفة علي الأراضي الزراعية ولم يتم تنفيذ الازالة الفورية لها في حينه وكذا عدم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال تعدي مواطنة علي مساحة 300 م في 13/12/2019 علي الرغم من تسليم الاخطار للوحدة بذات التاريخ وعدم تنفيذ الإزالة الفورية ، كما تضمنت المخالفات عدم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال 111 إحداثي تم رصده للمتغيرات المكانية علي الرغم من استعجال الوحدة رئاستها أكثر من مرة ، ووجود عدد 14 محضر مخالفة تم إعادتها من قسم الشرطة ولم يتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادتها مرة أخرى بعد إستيفاء المطلوب.

جاء ذلك بناءً على تقرير الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام فور فحص الشكاوي المقدمة من بعض المواطنين بنطاق إحدى الوحدات القروية بقويسنا وفحص أعمال القسم الهندسي بالوحدة .

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على إستمرار مكافحة الفساد الإدارى والتصدى بكل حزم للمخالفين وإتخاذ إجراءات رادعة حفاظًا على حقوق المواطنين ، مشدداَ على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.