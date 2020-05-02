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الكرة في ملعبنا.. برلمانية: القعدة في البيت أحسن من القعدة على جهاز التنفس

السبت 02/مايو/2020 - 11:41 ص
الدكتورة إليزابيث
الدكتورة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب
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فرح علاء الخولي

قالت الدكتورة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا ليس مفاجأة، منوهة إلى أن زيادة العدد قد تكون بسبب زيادة اكتشاف المرض، وليس زيادة المرض نفسه.


وأضافت الدكتورة إليزابيث، خلال حوارها في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التليفزيون المصري، أن تخفيف ساعات الحظر قد يكون أعطى للمواطن نوعا من الأريحية، وهو أمر ليس إيجابيا، مشيرة إلى أنه يجب أن يدرك المواطن أنه لا يوجد علاج، وأن الكرة في ملعب الوقاية.


وشددت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على ضرورة أن يلتزم المواطنون بالإجراءات الوقائية، "لما المواطن يقعد في بيته أحسن ما يقعد في المستشفى، ولما يتفرج على التليفزيون أحسن ما يوضع على جهاز تنفس صناعي".


وأكدت عضو مجل النواب، أن ما نمر به الآن ما هو إلا ابتلاء يجب التعامل معه وعدم الاستهانة به، موضحة أنه طبيعي أن تزيد أعداد المصابين في الفترة القادمة لأن مصر لم تصل إلى ذروتها بعد، بالإضافة إلى ضرورة استمرار العمل في المشروعات القومية والصناعات المنتجة لأن عجلة الاقتصاد لا يجب أن تتوقف في ظل الأزمة الراهنة.


وأوضحت أنه في هذا الوقت من الممكن أن نواجه مشكلة في عدم قدرة المستشفيات لاستيعاب كل تلك الأعداد من المرضى والمصابين، لذلك يجب أن نكون على قدر كبير من الوعي للقدرة على السيطرة على المرض في العزل الذاتي المنزلي.

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