عطية صابر: استطعنا الفوز على الترجى بنهار رمضان والعبور لنهائى دوري أبطال إفريقيا

وبسؤاله عن الأكلات المفضلة بالنسبة له بشهر رمضان أكد "عطية صابر" أن الأرز المعمر والمحاشى بجميع أنواعها، والملوخية الخضراء والممبار، هى الأكلات المفضلة بالنسبة له على الفطار، أما عن السحور فالطبق الأساسى الفول والزبادى والجبن والخيار.







وأضاف "عطية صابر" عن طقوسه لأداء صلاة التراويح بشهر رمضان أنه في السابق كان يفضل صلاة التروايح بالمسجد، وكان يفضل صلاة التراويح خلف إمام يمتاز بالصوت الجميل حتى يكون هناك خشوع فى الصلاة، ولكن مع الظروف الحالية مع انتشار فيروس كورونا المستجد وقرار الدولة بغلق المساجد فيؤدي صلاة التراويح بالمنزل بصحبة زوجته وأولاده.







وأضاف بأنه يفضل قضاء عيد الفطر المبارك مع الأسرة والوالدة والمرور على أخوتى البنات لأنى الأخ الوحيد لهم.







وعن أغرب مواقفه خلال شهر رمضان، أوضح "عطية صابر" مباراة الإسماعيلى مع الترجى التونسى فى تونس وإصرار فريق الترجى على اللعب فى نهار رمضان، وذلك لعدم صيامهم يوم المباراة ولكن الحمد لله استطعنا الفوز والعبور لنهائى البطولة (بطولة رابطة الأبطال).







واختتم "عطية صابر" حديثه بأنه من الضرورى استغلال هذا الشهر الكريم وما فيه من خير كثير فأنا أحاول أن اختم القرآن الكريم أكثر من مرة بالطبع وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.