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أخبار العالم

تسجيل 15 إصابة بفيروس كورونا في مبنى للاجئين بالنمسا

السبت 02/مايو/2020 - 11:52 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 أعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم /السبت/ تسجيل 15 إصابة بفيروس كورونا في سكن خاص باللاجئين في العاصمة فيينا.

وذكر بيان لوزارة الصحة في النمسا أن مساكن اللاجئين تحمل مخاطر واسعة للعدوى الجماعية بسبب الكثافة العددية وتعتبرها الوزارة من النقاط الساخنة لانتشار الفيروس، لافتا إلى أنه تم إخلاء المبنى ونقل جميع السكان إلى مرافق الحجر الصحي.

ونقل البيان عن فريق الأزمات الطبية في مدينة فيينا تأكيده أن المبنى غير مناسب للحجر الصحي على المدى الطويل ، لذا تم نقل المصابين إلى مواقع أخرى.
وأضاف أنه بمجرد ظهور المرض في هذا المبنى تم إجراء اختبارات طبية لجميع المتواجدين في المبنى بسرعة، مشيرا إلى أن الفحص لا يزال جاريا. 
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